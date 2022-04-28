Bu ağrıyı hafife almayın: Akciğerlerinizdeki hastalığın sinyali veriyor!

Vücutta bulunan, kirli havanın atılmasında ve temiz havanın alınmasında görev yapan akciğerler, zarar gördüğünde birçok hastalığa sebep olabiliyor. Özellikle bacak ağrılarınız varsa bu durum çok ciddi olabilir. Ancak uzmanlar, akciğer sağlığınızın göğüs boşluğunuzun duvarlarının çok ötesine geçebileceğini ve en uzak yerlerini bile etkileyebileceğini söylüyor. Aslında, bacaklarınızdaki belirli semptomların ciddi bir akciğer hastalığının habercisi olduğunu söylüyor. İşte bu belirtiler varsa mutlaka doktorunuza başvurun.
BACAKLARDA ŞİŞLİK KALP YETMEZLİĞİ İŞARETİ OLABİLİR
Pulmoner hipertansiyon, kanı kalpten akciğerlere taşıyan atardamarların daralmasıyla ortaya çıkan ve yüksek tansiyona neden olan ciddi bir durumdur. Pulmoner hipertansiyonu olan bazı hastalarda, kalbin gerektiği gibi kan pompalayamadığı için, yaşamı tehdit eden kalp yetmezliğine sebep olabilir. Genelde bu semptomlar arasında; düzensiz nabız, zayıflamış kalp atışı, egzersiz sırasında nefes darlığı, baş dönmesi ve nefes almada güçlük bulunur.
KAN PIHTILAŞMASINA NEDEN OLABİLİR
Bu genellikle bacakların derin damarlarındaki bir kan pıhtısının sonucu olarak gerçekleşir. Ancak kan pıhtıları kollardan veya vücudun diğer kısımlarından akciğerlere de gidebilir. Bu kişiler genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kalıcı öksürük yaşarlar. Ayrıca baş dönmesi, terleme, düzensiz kalp atışı, ateş veya nemli ciltte belirtiler arasındadır.
VARİS OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
Bacaklarınızın mavi, mor veya gri renkte göründüğünü fark ederseniz, bu durum kan oksijen doygunluk seviyeleri yüzde 85'in altına düştüğünde ortaya çıkan kalp ve akciğerlerin bir durumu olan siyanoz belirtisi olabilir. Siyanoza neden olabilecek en yaygın nedenlerinden biri akciğer hastalığı "KOAH" olmasıdır.
AKCİĞER ÖDEMİNE İŞARET OLABİLİR
Akciğerlerin hava keselerinde aşırı sıvı varlığının toplanması potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Havanın olması gereken yerde sıvıyla dolu olduğundan, akciğer ödemi olan hastalar nefes almakta giderek daha zorlanır. Akut pulmoner ödem, aniden ortaya çıkar ve sıklıkla nefes darlığı, anksiyete, hırıltılı solunum gibi belirtiler verir.