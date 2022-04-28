Bu ağrıyı hafife almayın: Akciğerlerinizdeki hastalığın sinyali veriyor!

Akciğerler, vücudumuzdaki önemli organlardan biridir. Akciğerleri korumanız genel vücut sağlığı için çok önemlidir… Birçok hastalığı beraberinde getiren bu organın, belirli sinyaller vererek aslında hastalık habercisi olduğunu biliyor musunuz?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:23

Vücutta bulunan, kirli havanın atılmasında ve temiz havanın alınmasında görev yapan akciğerler, zarar gördüğünde birçok hastalığa sebep olabiliyor. Özellikle bacak ağrılarınız varsa bu durum çok ciddi olabilir. Ancak uzmanlar, akciğer sağlığınızın göğüs boşluğunuzun duvarlarının çok ötesine geçebileceğini ve en uzak yerlerini bile etkileyebileceğini söylüyor. Aslında, bacaklarınızdaki belirli semptomların ciddi bir akciğer hastalığının habercisi olduğunu söylüyor. İşte bu belirtiler varsa mutlaka doktorunuza başvurun.

BACAKLARDA ŞİŞLİK KALP YETMEZLİĞİ İŞARETİ OLABİLİR Pulmoner hipertansiyon, kanı kalpten akciğerlere taşıyan atardamarların daralmasıyla ortaya çıkan ve yüksek tansiyona neden olan ciddi bir durumdur. Pulmoner hipertansiyonu olan bazı hastalarda, kalbin gerektiği gibi kan pompalayamadığı için, yaşamı tehdit eden kalp yetmezliğine sebep olabilir. Genelde bu semptomlar arasında; düzensiz nabız, zayıflamış kalp atışı, egzersiz sırasında nefes darlığı, baş dönmesi ve nefes almada güçlük bulunur.