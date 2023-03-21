Bu alışkanlık hayatı tehdit ediyor! Eğer gün içinde bunu yapıyorsanız...

Çin Tıp Bilimleri Akademisi tarafından 21 ülkeden 105 bin kişiyle yaş ortalamasının 50 olduğu anket çalışmasında bireylerin ortalama kaç saat oturdukları üzerine bir çalışma yapıldı. Çalışma 'Jama Cardiology' isimli tıp dergisinde 2022 yılında yayımlandı. Hareketsizliğin insan vücuduna zararlarına değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Hasan Nasrallah, "Herhangi bir hastalık ya da yaralanma olmadan kişilerin hareketsiz bir yaşam tarzını seçmesi vücudu pek çok anlamda olumsuz etkilemekle birlikte organizmada da gerilemeye neden olmaktadır. Hareket azlığı kas gücünü azaltır, hareket koordinasyonunu bozar, dayanıklılığı düşürür. Kemikler, aşırı hareketsizlikle birlikte mikro travmalarda bile kırılganlaşır. Ayrıca geri dönüşü olmayan eklem hasarları da meydana gelir" diye konuştu.

8 SAATTEN UZUN OTURMANIN 5 ZARARI

Dr. Hasan Nasrallah, "Yapılan son çalışmalarda 8 saatten uzun oturmak veya uzanmak kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik sağlık sorunları riskinizi artırır" dedi ve şunları ekledi:

"Özellikle ergonomik olarak tasarlanmış bir sandalye kullanmıyorsanız, bel boyun ve sırtınızla ilgili sorunlara neden olabilir.

8 saatten fazla oturmak disklerin erken yıpranmasına ve fıtıkların oluşmasına olabilir, fıtığın sonucunda devam eden kronik boyun sırt ve bel ağrılarına neden olabilir.

Hareket etmemek kilo aldırır. Bu da otomatik olarak pek çok hastalığa davetiye çıkarır.

Hareket etmemek psikolojik olarak da olumsuz etkiler getirir."