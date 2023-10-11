Bu baharat inatçı balgamı saniyeler içinde söküyor! Ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Araştırmaya göre gingerolün güçlü antiinflamatuar ve antioksidan etkileri var. Örneğin vücutta çok fazla serbest radikal bulunmasından kaynaklanan oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Zencefilin eşsiz kokusu ve lezzeti, en önemlisi gingerol olan doğal yağlarından gelir. Zencefildeki ana biyoaktif bileşik gingeroldür. Zencefilin birçok tıbbi özelliğinden sorumludur.

Buna ek olarak öksürük, balgam ve boğaz ağrısı gibi sorunların tedavisinde de yaygın ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi şikayetler için zencefil çayı tüketebilir, içerisine bal da ekleyebilirsiniz.