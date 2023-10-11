Bu baharat inatçı balgamı saniyeler içinde söküyor! Ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Zencefilin antiinflamatuar, bulantı önleyici ve diğer özellikleri nedeniyle sağlık açısından çok sayıda faydası olabilir. Kilo vermenize, artriti yönetmenize, öksürük ve balgamı kesmeye ve daha fazlasına yardımcı olabilir.
Zencefili taze, kurutulmuş, toz haline getirilmiş veya yağ veya meyve suyu olarak kullanabilirsiniz.
ZENCEFİLİN FAYDALARI
GÜÇLÜ SAĞLIK YARARLARINA SAHİP GİNGEROL İÇERİR
Zencefilin geleneksel ve alternatif tıbbın çeşitli biçimlerinde uzun bir kullanım geçmişi vardır. Amaçlarından birkaçını saymak gerekirse, sindirime yardımcı olmak, mide bulantısını azaltmak ve grip ve soğuk algınlığıyla mücadeleye yardımcı olmak için kullanılmıştır.
Zencefilin eşsiz kokusu ve lezzeti, en önemlisi gingerol olan doğal yağlarından gelir. Zencefildeki ana biyoaktif bileşik gingeroldür. Zencefilin birçok tıbbi özelliğinden sorumludur.
Araştırmaya göre gingerolün güçlü antiinflamatuar ve antioksidan etkileri var. Örneğin vücutta çok fazla serbest radikal bulunmasından kaynaklanan oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Buna ek olarak öksürük, balgam ve boğaz ağrısı gibi sorunların tedavisinde de yaygın ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
Soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi şikayetler için zencefil çayı tüketebilir, içerisine bal da ekleyebilirsiniz.
BULANTILARI TEDAVİ EDEBİLİR
Zencefil, belirli türde ameliyatlar geçiren kişilerde bulantı ve kusmanın hafifletilmesine yardımcı olabilir ve ayrıca kemoterapiye bağlı mide bulantısının azaltılmasına da yardımcı olabilir.
Ancak özellikle hamilelerin zencefil tüketmeden önce bir hekime danışması önerilmektedir.
KİLO VERMEYE YARDIMCIDIR
İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan çalışmalara göre zencefil kilo vermede rol oynayabilir. 2019 tarihli bir inceleme, zencefil takviyesinin aşırı kilolu veya obeziteli kişilerde vücut ağırlığını, bel-kalça oranını ve kalça oranını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varmıştır.
Zencefilin kilo kaybını etkileme yeteneği, iltihabı azaltma potansiyeli gibi belirli mekanizmalardan kaynaklanıyor olabilir.
OSTEOARTRİTE YARDIMCI OLABİLİR
Osteoartrit (OA), eklemlerde dejenerasyonu içerir ve eklem ağrısı ve sertliği gibi semptomlara yol açar. Bir incelemede zencefilin ağrıyı ve sakatlığı azaltmaya yardımcı olabileceği sonucuna varıldı. Katılımcılar, çalışmaya bağlı olarak 3-12 hafta boyunca günde 0,5-1 gram zencefil aldılar. Çoğunda diz OA tanısı vardı.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜP KALP HASTALIKLARINI DÜZELTEBİLİR
Bazı araştırmalar zencefilin antidiyabetik özelliklere sahip olabileceğini öne sürüyor. 2015 yılında yapılan bir çalışmada tip 2 diyabetli 41 kişi günde 2 gram zencefil tozu aldı.
2022 yılında yapılan bir inceleme, zencefil takviyesi aldıktan sonra tip 2 diyabetli kişilerde açlık kan şekeri ve HbA1c'de önemli bir azalma buldu. İnceleme, katılımcıların 8-13 hafta boyunca günde 1.200-3.000 miligram (mg) aldığı 10 denemenin sonuçlarına baktı. Sonuçlar zencefil takviyelerinin lipit profilini etkilediğini öne sürmedi.
12 hafta sonra:
açlık kan şekerleri %12 daha düşüktü
hemoglobin A1c (HbA1c) seviyeleri %10 daha düşüktü
apolipoprotein B/apolipoprotein A-I oranı %28 daha düşüktü
malondialdehit (MDA) seviyeleri %23 daha düşüktü
2019'da yapılan bir inceleme ayrıca zencefilin tip 2 diyabetli kişilerde HbA1c'yi azaltabileceğine dair kanıtlar buldu, ancak yazarlar bunun açlık kan şekeri düzeylerini düşürebileceği sonucuna varmadı.
KRONİK HAZIMSIZLIĞIN TEDAVİSİNE YARDIMCI OLABİLİR
Zencefil, yiyeceklerin mideden geçişini hızlandırarak hazımsızlığın yönetilmesine yardımcı olabilir. Fonksiyonel dispepsi, kişinin açık bir sebep olmaksızın karın ağrısı, şişkinlik, aşırı tokluk hissi, geğirme ve mide bulantısı gibi semptomlarla birlikte hazımsızlık yaşamasıdır. Sıklıkla irritabl bağırsak sendromu (IBS) ile ortaya çıkar.
Bir çalışmada bilim insanları, ana yemeği yemeden önce zencefil fonksiyonel dispepsisi olan kişilerde plasebo almaya kıyasla hazımsızlık semptomlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR
Yüksek LDL (kötü) kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır. 2022 yılında yapılan 26 denemeden oluşan bir incelemede araştırmacılar, zencefil tüketiminin trigliseritleri ve LDL kolesterolü önemli ölçüde azaltırken HDL kolesterolü artırdığını buldu. Günde 1.500 mg'ın altındaki dozlar bile etkili olmuştur.
KANSER RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR
Zencefil, gingerol ve diğer çeşitli antioksidan ve antienflamatuar bileşikler nedeniyle antikanser özelliklere sahip olabilir. Bu bileşiklerin kolorektal, pankreas ve karaciğer kanseri gibi gastrointestinal kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.
Bir çalışmada kolorektal kanser riski yüksek olan 20 kişi 28 gün boyunca günde 2 gr zencefil aldı. Araştırmanın sonunda katılımcının bağırsaklarının astarında beklenenden daha az kanser benzeri değişiklik görüldü.
ENFEKSİYONLA MÜCADELE EDER
Zencefilin antimikrobiyal özellikleri onu bakteriyel ve fungal enfeksiyonlarla mücadelede faydalı hale getirebilir.