Bu balık D vitamini eksikliği için birebir! Kışın hastalanmak istemiyorsanız haftada bir yiyin…

Palamut balığı D vitamini açısından çok zengin besin kaynağıdır. Omega 3 ve folik asit kaynağıdır. Kışın hasta olmamak adına haftada en az bir kez sofranıza palamut balığına yer verebilirsiniz.





Palamut balığı; A ve D vitamini, B6, B3, B12 vitaminleri, demir, protein, kalsiyum, magnezyum, selenyum, sodyum, fosfor, potasyum içerir. Çoğunlukla Eylül ile Ekim aylarında tüketilir ve genellikle Marmara ve Karadeniz'de sık görülür.

Palamut balığı, D vitamini açısından çok zengin olduğu için vücuttaki D vitamini eksikliğinin giderilmesini sağlar. Diğer balıklara göre daha fazla protein içerir. Yüksek oranda protein içerdiği için hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Vücuttaki açık yaraları kısa sürede iyileştirir.