Bu balık D vitamini eksikliği için birebir! Kışın hastalanmak istemiyorsanız haftada bir yiyin…

Palamut balığı D vitamini açısından çok zengin besin kaynağıdır. Omega 3 ve folik asit kaynağıdır. Kışın hasta olmamak adına haftada en az bir kez sofranıza palamut balığına yer verebilirsiniz.
Palamut balığı; A ve D vitamini, B6, B3, B12 vitaminleri, demir, protein, kalsiyum, magnezyum, selenyum, sodyum, fosfor, potasyum içerir. Çoğunlukla Eylül ile Ekim aylarında tüketilir ve genellikle Marmara ve Karadeniz'de sık görülür.
Palamut balığı, D vitamini açısından çok zengin olduğu için vücuttaki D vitamini eksikliğinin giderilmesini sağlar. Diğer balıklara göre daha fazla protein içerir. Yüksek oranda protein içerdiği için hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Vücuttaki açık yaraları kısa sürede iyileştirir.
Palamut tüketmek, kan basıncının azalmasını sağlayarak kolesterolü düzenler, felç riskini azaltır. Sinir sisteminde kötü hücrelerin meydana gelmesini önler.
Omega 3, folik asit ve B6 sayesinde kalp sağlığı için iyi gelir. Kalp ritmini düzenler, kalp krizi riskini azaltır ve felç riskini düşürür.
Sinir hücrelerinin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir ve Alzheimer'a karşı korur. Omega 3 yağ asidi sayesinde beyin sağlığını olumlu biçimde etkiler.
Sindirim sisteminde mutasyona uğrama olasılığı olan hücreleri iyileştirerek kanser oluşmasını engeller.
Palamut tüketmek; depresyona karşı etkilidir, ruh sağlığını olumlu şekilde destekler. İçerisinde yer alan A vitamini, göz sağlığı için önemli etkilere sahiptir. Gözün içinde yer alan ve görmeyi sağlayan sarı noktanın güçlenmesini sağlayarak ilerleyen yaşlarda oluşabilecek göz hastalıklarının önüne geçer. Görme bozukluklarına karşı iyi gelir, gece görüşünü güçlendirir.
Düzenli bir biçimde palamut tüketmek; diş eti kanamalarını azaltır, kemik ile diş yapısının güçlendirilmesini sağlar. Uyku kalitesinin artırır. Saç köklerini güçlendirir, dökülmesini aza indirir ve kırık oluşumunu engeller.
Cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Yüksek iyot içeriği sayesinde tiroit rahatsızlığı olan kişilerin iyot eksikliğini önler.
PALAMUT BALIĞI NASIL YENİLİR?
Palamut balığını; buğulayarak, kızartarak, fırında ve tavada pişirerek tüketebilirsiniz. Diğer balıklara oranla daha az yağlı olmasıyla öne çıkar. Bu sebeple kızartıldığı zaman diğer balıklardan daha hafif olur. Ancak en sağlıklı tüketim şekli buğulama ve fırında pişirmedir.
FIRINDA PALAMUT BALIĞI TARİFİ
Palamut balığını fırında pişirip tüketmek sağlık için oldukça faydalı bir seçenek olacaktır.
Fırında palamut tarifi ve malzemeleri şöyle;
2 tane palamut
2 tane soğan
3 tane domates
4 tane yeşil biber
6 dal yaprak
1 tatlı kaşığı tereyağı
Tuz
Sosu için;
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı limon suyu
Balıkçıdan temizlenmiş bir biçimde aldığınız palamutları, yıkayın. Balıkları bir kabın içerisine alın ve üzerine zeytinyağı, karabiber, pul biber, kekik, tuz, limon suyu ekleyin. Domates ve soğanları halka şeklinde dilimleyin, tepsinin tabanına dizin ve balıkları yerleştirin. Ardından tuz ve isteğinize göre baharat ekleyin. Üstlerine de yeşil biber ve bir çay kaşığı tereyağı ilave edin. Balıkların üzerine alüminyum folyo geçirerek fırında 200 derecede pişirin. 15 dakika sonra alüminyum folyoyu çıkarın ve 20 dakika daha pişirin.