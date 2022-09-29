Bu belirtiler kanserin habercisi! Cildiniz kolay morarıyorsa…

YUTMADA GÜÇLÜK

University of California San Francisco Health, yiyeceklerin boğazınıza takıldığını hissediyorsanız ya da iki haftadan daha uzun süre yutmada güçlük çekiyorsanız bu durum boğaz, akciğer veya mide kanseri belirtisi olabilmektedir.

AŞIRI MORARMA

Herkesin vücudunda ara sıra morarmalar olabilir ancak bu durum sürekli tekrar ederse bu bir kanser belirtisi olabilir. Bir çarpmaya bağlı morarma oldukça normal görülse de nedensiz yere sık sık ortaya çıkan morarmalar kan kanserinin habercisi olabilir.