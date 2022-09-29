Bu belirtiler kanserin habercisi! Cildiniz kolay morarıyorsa…

Uzmanların paylaştığı asla göz ardı edilmemesi gereken belirtilerin arasında ise şunlar bulunuyor…
LAVABOYA GİTME ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK
Kansere işaret edebilecek bir belirti ise, tuvalet alışkanlıklarında meydana gelen değişikliktir. California San Francisco Health Üniversitesi'nin açıkladıklarına göre vücut işlevlerindeki önemli değişiklikler, diğer kanserlerin yanı sıra kolon, prostat veya mesane kanserini bir göstergesi olabilmektedir.. Uyarı işaretleri arasında kalıcı kabızlık veya ishal; tuvaletinizde siyah veya kırmızı kan görülmesi veya idrarda kan olması bulunmaktadır.
MEME KANSERİNİN BELİRTİSİ
Meme kanseri en sık görülen ve en yaygın kanser türlerinden biridir. Büyük oranda kadınları etkilese de aynı zamanda erkeklerde de görülebilen meme kanseri, ihmal edildiğinde ölüme varan sonuçlar doğurabilir. Meme kanserinin belirtisi kişiden kişiye değişiklik gösteriyor olsa da bazı ortak uyarı işaretleri bulunmaktadır. Meme ve koltuk altı bölgesinde hissedilen yumru ve ağrı en belirgin işaretlerin arasındadır.
YUTMADA GÜÇLÜK
University of California San Francisco Health, yiyeceklerin boğazınıza takıldığını hissediyorsanız ya da iki haftadan daha uzun süre yutmada güçlük çekiyorsanız bu durum boğaz, akciğer veya mide kanseri belirtisi olabilmektedir.
AŞIRI MORARMA
Herkesin vücudunda ara sıra morarmalar olabilir ancak bu durum sürekli tekrar ederse bu bir kanser belirtisi olabilir. Bir çarpmaya bağlı morarma oldukça normal görülse de nedensiz yere sık sık ortaya çıkan morarmalar kan kanserinin habercisi olabilir.
TÜKENMİŞLİK
Hepimizin kendimizi yorgun hissettiği anlar olur ancak tükenmişlik farklı bir durumdur. İyi bir gece uykusunun ardından bile kendinizi dinlenmiş hissetmiyorsanız bir doktora danışmanızda fayda var. Bu durum, uzun bir iş gününün ardından hissettiğiniz gibi bir yorgunluk değildir. Dinlenmekle düzelmeyen aşırı yorgunluk kanserin erken bir belirtisi olabilir. Kanser vücudunuzun besinlerini büyümek ve ilerlemek için kullanır. Böylece bu besinler artık vücudunuzu yenilemez. Bu "besin hırsızlığı" da sizi aşırı yorgun hissettirebilir.
SÜREKLİ ATEŞ
Ateş, soğuk algınlığı ve gribin yaygın bir belirtisi olabilir ve kendi kendine geçer. Tekrarlayan ateşin belirli özellikleri olası bir kanser bağlantısını önceden haber verebilir. Eğer ateş çoğunlukla geceleri oluyorsa, başka enfeksiyon belirtisi yoksa ve gece terlemeleri yaşıyorsanız bir doktora görünmeniz önerilir.