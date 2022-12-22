Bu belirtiyi fark etmek hayatınızı kurtarabilir! Ölüme sebebiyet veren en tehlikeli hastalıktan kurtuluş yolu...

*Normal adet dışında hafif kanama ya da kan lekeleri

*Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı ya da oluşan kanama

RAHİM AĞZI KANSERİNİ TANISI

Rahim ağzı kanseri erken evrede belirti göstermediği için düzenli olarak pap smear testi yapılması rahim ağzı kanserlerini yakalamak için büyük önem taşır. Rahim ağzı kanserinin varlığından şüpheleniliyorsa, uzman doktora gidilmeli, doktor rahim ağzını kapsamlı bir biçimde muayene eder. Ayrıca anormal hücrelerin kontrolü için kolposkop uygulanır.

RAHİM AĞZI KANSERİNİN TEDAVİSİ

Op. Dr. Mehmet Bekir Şen,'' Tedavi yöntemi hastalığın evresine, varsa diğer ve sağlık sorunlarına göre değişmektedir. Hastalık ameliyat, radyasyon, kemoterapi ya da üçünün de uygulandığı tedavi edilebilir.''dedi.