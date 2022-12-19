Bu besin “doğal baypas” etkisi yaratıyor! Kalbinizi her tehlikeden koruyan o mucize…

70'den fazla bitki türünde bulunan doğal polifenollerden biri yan kılcal damarların oluşumunu kolaylaştırarak kan akışındaki herhangi bir tıkanmanın ölümcül sonuçlarını engellemeyi sağlayabilir. Bilim insanları uzun süredir vücudun yeni kılcal damarları nasıl oluşturduğunu belirlemeye çalışıyor ve bu sorunun cevabı giderek daha iyi bir cevap buluyor.
"RESVERATROL DOĞAL BİR GEÇİŞ OLUŞMASINA YARDIMCI OLUYOR"
Stanford Üniversitei'nde Howard Hughes Tıp Enstitüsü Araştırmacısı olan gelişimsel biyolog Kristy Red-Horse, bu yılın başlarında mekanizmanın önemini vurguladı. "Daha büyük arterlere merdiven rayları gibi bağlanırlar" diyen Red-Hore, kalbin doğal mekanizmalarını kullanarak onu doğal geçişlerini yapabilmelerini sağladığını belirtti.
Kan damarlarının şekillenmesini kolaylaştıran bir bileşik olan resveratrol, polifenol çeşidi olarak üzümlerin çekirdeklerinde ve kabuklarında bulunuyor. Plak oluşumu ve diğer vasküler engellerdeki önleyici rolü nedeniyle uzmanlar tarafından öneriliyor.
"ÜZÜM HAYAT KURTARICI OLABİLİR"
Üzüm, yaban mersini, dut ve kızılcık bol miktarda resveratrol içerirken, yer fıstığı, antep fıstığı, kakao ve bitter çikolata gibi diğer kaynaklar da oldukça yoğun bir içeriğe sahiptir. Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan erken bir çalışmada araştırmacılar, resveratrol uygulamasının kalbe giden kollateral kan damarlarının oluşumunu iyileştirdiğini bulmuşlardır.
Çalışmaya göre, kalp krizinden sonra sadece üç haftalık resveratrol, tıkalı koroner arterlerin etrafında oluşan kılcal damarların sayısını artırdı. Araştırmacılar ayrıca kalbin vücuda kan pompalama yeteneğinde önemli gelişmeler gözlemlediler.
Kalbe giden arterlerdeki tıkanıklıklar ölümcül olabilir, çünkü kan akışı kalp fonksiyonu için kritik öneme sahiptir. Vücudun, "doğal baypasları" olarak bilinen tedarik edilen alanları birbirine bağlayan bu damarların bu engellere uyum sağladığına inanılıyor.
Ana damarda kan akışı kesildiğinde, vücut kalbe giden kan akışını yeniden sağlamak ve sürdürmek için kollateral kan damarları üreterek yanıt verir. Kalbe giden bu küçük kılcal damarların oluşumu anjiyogenez olarak bilinir. Bu durum, kalbi oksijen eksikliğinden korur ve ana kaynağın kesilmesi durumunda kalp kası hücrelerinin ölmesini önler.
Bu bulguların insanlarda tekrarlanabilir olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, ancak resveratrolün diğer sağlık yararları zaten doğrulandı. Antioksidan özelliklerinden dolayı resveratrolün ayrıca kan basıncını düşürmek için umut verici bir takviye olduğu kanıtlanmıştır. Birkaç çalışma, kan yağlarını sağlıklı bir şekilde değiştirebileceğini ve toplam kolesterol seviyelerini düşürebileceğini öne sürdü.
Organizmalar üzerine yapılan bazı araştırmalar, yaşam sürelerinde neredeyse yüzde 60'lık önemli artışlar bile kaydetti, ancak bu organizmalar insanlarla yakından ilişkili değildi.