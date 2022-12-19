Bu besin “doğal baypas” etkisi yaratıyor! Kalbinizi her tehlikeden koruyan o mucize…

"ÜZÜM HAYAT KURTARICI OLABİLİR"

Üzüm, yaban mersini, dut ve kızılcık bol miktarda resveratrol içerirken, yer fıstığı, antep fıstığı, kakao ve bitter çikolata gibi diğer kaynaklar da oldukça yoğun bir içeriğe sahiptir. Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan erken bir çalışmada araştırmacılar, resveratrol uygulamasının kalbe giden kollateral kan damarlarının oluşumunu iyileştirdiğini bulmuşlardır.

Çalışmaya göre, kalp krizinden sonra sadece üç haftalık resveratrol, tıkalı koroner arterlerin etrafında oluşan kılcal damarların sayısını artırdı. Araştırmacılar ayrıca kalbin vücuda kan pompalama yeteneğinde önemli gelişmeler gözlemlediler.