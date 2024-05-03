Bu besin "doğal mutluluk hormonu" pompalıyor!

AŞIRI TUZ TÜKETİMİ STRES VE ENDİŞEYİ TETİKLEYEBİLİR

Dengesiz ve sağlıksız bir beslenme düzeninin, mutluluk hormonlarının dengesini bozabileceğine değinen Köleoğlu, "Yüksek şekerli ve işlenmiş gıdalar, aşırı kafein içeren içecekler, alkol ve trans yağlar, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir ve ruh halimizi olumsuz etkileyebilir. Aşırı tuz tüketimi de kan basıncını yükselterek stres ve endişeyi artırabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve besinleri dengeli bir şekilde tüketmek, hem fiziksel hem de duygusal sağlığımızı korumak için önemlidir" dedi.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİLMELİ

Sebze ağırlıklı beslenmenin önemine değinen Köleoğlu, "Bitkiler uykularından uyanırken, yaşamın daha canlı ve akıcı hale gelmesiyle birlikte, soğuk kış aylarında köklerinde depolanan hayati besinler yüzeye çıkar. Bu değerli besinlerin sofralarımızda yer alması, baharın uyanışıyla birlikte bedenimizin ve ruhumuzun canlanmasına katkıda bulunabilir" açıklamasında bulundu.