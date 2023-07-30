Bu besin tam bir kanser savar! Günde 1 tanesi tüm hücreleri yeniliyor…

CEVİZ Ceviz, ALA omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca oksidatif stres ve iltihaplanma ile mücadele edebileceğini bilnen ellagitanninler, melatonin ve gama-tokoferol gibi antioksidan bileşikleri de bol miktarda barındırır. Ceviz kalori açısından yoğun olduğu için porsiyonlarınızı kontrol altında tutmak önemlidir. Dr. Palinski-Wade, ihtiyacınız olan tek şeyin 150 kalorilik bir porsiyon olduğunu söylüyor.

SARIMSAK Bir incelemeye göre, nüfus çalışmaları, özellikle gastrointestinal kanserler söz konusu olduğunda, daha yüksek sarımsak tüketimini daha düşük kanser oranlarına bağladı. Araştırmacılar, sarımsağın antimikrobiyal aktivite sergileyen ve ayrıca hücreye zarar veren kanserojenleri önleyen kükürt bileşikleri içerdiğini belirtiyor. En büyük faydayı elde etmek için sarımsağınızı doğrayın veya ezin, ve ardından yemeğinize eklemeden önce 10 dakika bekletin. Bu kısa ara, sarımsağın daha fazla kükürt bileşiği üretmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.