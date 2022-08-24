Bu besine dikkat! Ağız kokusunu sonsuza kadar bitirecek o yöntem...

Dişler, doğru bir şekilde temizlendiğinde ve doğru bakıldığında genel sağlığın da en iyi koruyucusu haline gelir. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar, en sağlıklı dişlere sahip olmanızı da kolaylaştırır. Sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmak için birçok noktaya dikkat etmek gerekiyor.Doç.Dr.Erol Akın konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 15:17 PAYLAŞ ABONE OL

Diş hassasiyeti bir çok kişinin yaşadığı diş sorunlardan biridir.Soğuk, sıcak, şeker ya da ekşi yiyecek/içecekler tüketildiğinde dişlerde ani bir tepki ve sızlama meydana gelir ve ağrı-sızı olur.Bu sızlama şekli ani,derin ve keskindir.Bu hassasiyet en çok dişeti çekilmesi ile açığa çıkan kök yüzeyleri sebebiyle oluşur.Dişleri sert şekilde fırçalamak da bu soruna zemin hazırlayabilir.Ayrıca diş hassasiyetine karşı tüketilen gıdalara da dikkat edilmelidir.Fazla asit içeren gıdaları sık tüketmekten uzak durulmalıdır. AĞIZ KOKUSU Özellikle yaz aylarında tüketilen soğan,sarımsak,baharatlı besinler tüketmek ağız kokusuna sebebiyet verecektir. Yaz aylarında bunlar ve bunlara benzeyen besinler tüketmemek hafif beslenmenizi sağlayacaktır. Ayrıca ağız kokunuzu kontrol etmemize yardımcı olacaktır. Bunun yanında düzenli diş hekimi kontrolü de önemlidir.

KALSİYUM DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNLER Kemik ve diş sağlığının önemli bir parçası olan kalsiyum,yetersizliğinde ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği gibi aynı zamanda kişinin diş sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.Diş çürüğü ne yazık ki ülkemizde oldukça sık görülen bir sorundur. Ağız ve diş sağlığı bakımını ihmal etmek buna zemin hazırlayan etkenlerin başında geliyor.Diş çürüklerine karşı Diş Hekimi kontrolünü aksatmamak ayrıca iyi ağız bakımı ve iyi beslenmek gereklidir. 6 ayda bir diş hekimi kontrolü, sabah ve gece 3 dakika ayırarak dişlerin her yüzeyini fırçalamak, ve öğünleri kalsiyum açısından zengin yoğurt, peynir gibi...yiyeceklerle bitirmek çürük oluşumunu en aza indirmeyi sağlayacaktır. DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ Periodontitis,yani diş eti çekilmesi bir diğer adıyla diş eti hastalığı dişlerin çevresinde yer alan yumuşak dokuyu olumsuz yönde etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde kişinin dişlerini destekleyen kemiği yok olmasına neden olan ciddi bir diş eti enfeksiyonudur.Çoğunlukla ağız bakımı ve temizliğinin eksik ya da kötü yapılması nedeniyle meydana gelir.Diş ipi kullanmak,dişleri düzenl fırçalamak,sigaradan uzak durmak ve diş hekimi kontrollerini aksatmamak bu sorunun oluşmasını engellemeye yardımcı olur.