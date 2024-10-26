Bu besine dikkat! Yediğiniz her lokma zehre dönüşüyor

Katkı maddelerinin insan sağlığı üzerindeki risklerini anlatan Diyetisyen Gizem Özölmez, "Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz paketli gıdalar, içerdiği katkı maddeleriyle sağlığımızı tehdit ediyor olabilir. Raf ömrünü uzatmak amacıyla eklenen renklendiriciler, koruyucular ve tatlandırıcılar, yiyeceklerin görünümünü ve lezzetini korusa da sağlığımız üzerinde ciddi etkiler bırakabiliyor" dedi.

'İNSAN SAĞLIĞINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR'

Gıda katkı maddelerinin, özellikle renklendiriciler, koruyucular, antioksidanlar, tatlandırıcılar ve jelleştiriciler gibi birçok farklı türü olduğunu belirten Diyetisyen Özölmez, bunların yaygın olarak gofret, kek, et ve süt ürünleri gibi paketli gıdalarda bulunduğunu söyledi. Özölmez, "Bu maddeler, gıdaların raf ömrünü uzatırken, bilinçsiz kullanımda insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle alerjik reaksiyonlar, metabolik problemler, sindirim sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.