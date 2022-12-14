Bu besini dondurup yediğinizde faydası 10 kat artıyor! Vücudunuzda ne toksin bırakıyor ne de ödem...

Gün içerisinde ve yaşantımız boyunca tükettiğimiz besinler sağlığımız için oldukça önemlidir. Özellikle bazı besinleri dondurarak tüketmek vitamininin 10 kat artmasını sağlıyor. İşte bu mucizevi besinin faydalarına inanamayacaksınz…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 08:56 PAYLAŞ ABONE OL

Limon oldukça yararlı, C vitamini açısından fazlasıyla zengin, hastalıklara karşı koruyan bir besin oluyor. Sadece suyunu kullanmaktansa tüm limonu dondurarak tüketebilmek, on kat daha etkili bir sonuç sunabilir. Gelin faydalarına birlikte bir bakalım.

MANTAR VE BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARI ÖNLÜYOR Limon kabuklarının mantar ve bakteriyel enfeksiyonları öldürebilen ve bağırsak solucanlarını ve parazitleri öldürebilen güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Limonlar ayrıca vücudun tüm detoksifikasyon yöntemlerinde en iyi malzemelerden biridir. Özellikle beslenme uzmanları, kabukları da dahil olmak üzere yapılan limonlu smoothie tüketmenin çok daha iyi olduğunu belirtiyor.