Bu besini dondurup yediğinizde faydası 10 kat artıyor! Vücudunuzda ne toksin bırakıyor ne de ödem...

Limon oldukça yararlı, C vitamini açısından fazlasıyla zengin, hastalıklara karşı koruyan bir besin oluyor. Sadece suyunu kullanmaktansa tüm limonu dondurarak tüketebilmek, on kat daha etkili bir sonuç sunabilir. Gelin faydalarına birlikte bir bakalım.
MANTAR VE BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARI ÖNLÜYOR
Limon kabuklarının mantar ve bakteriyel enfeksiyonları öldürebilen ve bağırsak solucanlarını ve parazitleri öldürebilen güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Limonlar ayrıca vücudun tüm detoksifikasyon yöntemlerinde en iyi malzemelerden biridir. Özellikle beslenme uzmanları, kabukları da dahil olmak üzere yapılan limonlu smoothie tüketmenin çok daha iyi olduğunu belirtiyor.
LİMONUN FAYDALARI NELER?
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Limon iyi bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar, bu iki besinin kalp sağlığı için faydalı olduğunu ve kalp hastalıklarını ve felci önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, limonda bulunan bir miktar lif, kalp hastalıkları için bazı risk faktörlerini de önemli ölçüde azaltabilir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI OLUR
Limonun yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanlar içermesi nedeniyle bağışıklığı güçlendiren bir meyve olduğunu hepimiz biliyoruz. Soğuk algınlığı ve gribe neden olan mikroplara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
Limonlu bir bardak sıcak su ve büyük bir kaşık bal öksürüğe ve soğuk algınlığına yardımcı olabilir.
SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR
Limon, düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmeye yardımcı olan ve aynı zamanda sindirimi iyileştiren yüksek miktarda çözünür lif içerir. Limonda bulunan pektin adlı ana lif, nişasta ve şekerin sindirim oranını artırarak bağırsak sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur.
AĞIZ SAĞLIĞINI KORUR
C vitamininin diş ve diş etleri için gerekli bir vitamin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, zengin bir C vitamini kaynağı olan limon, ağız içi rahatsızlıklara faydalıdır. İskorbüt, limonun çok etkili bir şekilde yardımcı olduğu bir ağız hastalığıdır.
İskorbüt, C vitamini eksikliğinden kaynaklanan, diş eti şişmesine, diş eti kanamasına vb. neden olan bir hastalıktır. Limon suyu, diş ağrısı olan bölgelere lokal olarak uygulandığında ağrı kesici etkilere sahip olabilir. Ayrıca iltihabı azaltmada yardımcı olabilir.
CİLDE FAYDALIDIR
Limon, kollajen oluşturmak için gerekli olan yüksek konsantrasyonlarda C vitamini içerir. Kollajen cildimize dolgun ve genç bir görünüm verir. Yüzdeki ince çizgilerin azalmasına ve cildinizin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur.
Limon, tüm besinleri içeren küçük ama güç dolu bir meyvedir. Çeşitli bir diyetin parçası olarak limon suyu tüketmek, kişinin diyetini daha besleyici ve sağlıklı hale getirebilir.
BÖBREK TAŞINI ÖNLER
Taze meyvede ve limon suyu konsantresinde bulunan yüksek seviyelerde sitrik asit, toplam idrar hacmini değiştirmeden idrar sitrat seviyelerini iki kat artırabilir. Çalışmalar, limonata veya limon suyu konsantresinin, kristal gelişimini önleyici bir yöntem görevi gören idrar sitratını oluşturarak böbrek taşlarını önleyebileceğini ortaya koymuştur.