Bu besini düzenli tüketmek adeta kalbi gençleştiriyor! Tüm damar tıkanıklığını anında açıyor...

‍ KETEN TOHUMU Keten tohumları lif ve lignanlar adı verilen antioksidan bitki bileşiklerinin yanı sıra iyi bir anti-inflamatuar bitki bazlı omega-3 (alfa-linolenik asit) kaynağıdır. Düzenli keten tohumu alımı, prediyabetli aşırı kilolu ve obez bireylerde azalmış kan şekeri ve insülin seviyeleri ve gelişmiş insülin duyarlılığı ile ilişkilendirilmiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan ön araştırmalar, düzenli keten tüketiminin aterosklerotik plakların ilerlemesini durdurmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Önemli not: Bütün keten tohumları sindirim sırasında tamamen parçalanmaz, bu nedenle tam faydalarını elde etmek için öğütülmüş keten tohumlarını tercih edin ve buzdolabında saklayın.

‍ ORMAN MEYVELERİ Böğürtlen, yaban mersini, ahududu ve çilek, arter sağlığı söz konusu olduğunda büyük bir etki yaratır. Bu koyu renkli meyveler, kuersetin ve antosiyaninler gibi güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan etkiler sergileyen polifenol bileşikleri ile doludur. Bu bileşikler (ve iyi bir dozda lif) sayesinde, orman meyvelerinin tüketimi, arterlerin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan LDL kolesterol, kan basıncı ve hatta kan şekeri kontrolündeki gelişmelerle ilişkilendirilmiştir. Üzüm, portakal ve elma gibi (fruktoz adı verilen bir şeker formunda yüksek olan) diğer meyvelerle karşılaştırıldığında, meyveler düşük glisemik olduklarından, yani kan şekerini yükseltme ihtimalleri düşük olduğundan düzenli tüketim için özellikle mükemmel bir seçimdir.