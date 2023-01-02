Bu besinin tek lokması bile tüm organları zehirliyor! Vücudu iflas noktasına getiriyor...

Vücudunuzun trans yağa ihtiyacı yoktur. Bundan kaçınmalı veya mümkün olduğunca az yemelisiniz.

Ne kadar tüketilebilir?

Tüm paketlenmiş gıdaların yağ içeriği içeren bir beslenme etiketi vardır. Gıda üreticilerinin, trans yağları beslenme ve bazı takviye etiketlerinde etiketlemesi gerekmektedir. Gıda etiketlerini okumak, ne kadar trans yağ yediğinizi takip etmenize yardımcı olabilir.

İçindekiler listesinde "kısmen hidrojene" kelimesini arayın. Bu, yağların katı ve trans yağlara dönüştüğü anlamına gelir. Üreticiler, porsiyon başına 5 gramdan az trans yağ varsa 0 gram trans yağ gösterebilir; genellikle küçük bir porsiyon boyutu 0 gram trans yağ gösterir, ancak yine de orada olabilir. Bir pakette birden fazla porsiyon varsa paketin tamamı birkaç gram trans yağ içerebilir.

Trans yağı takip ederken, bir oturuşta yediğiniz porsiyon sayısını saydığınızdan emin olun.

Birçok fast-food restoranı, kızartma için trans yağlı katı yağlar kullanır. Genellikle menülerinde beslenme bilgileri sağlarlar. Gönderildiğini görmezseniz, sunucunuza sorun. Ayrıca restoranın web sitesinde de bulabilirsiniz.