Bu besinler beyin gelişimine katkı sağlıyor! Bir porsiyonu hafızayı kuvvetlendiriyor...





ÇOCUKLARIN HEM LEZZETLİ HEM DE BESLEYİCİ YİYECEKLER TÜKETMESİNE ÖZEN GÖSTERMEK GEREKİYOR

Diyetisyen Soydemir, kas gelişimi ve tok kalmaları için kahvaltıda alınabilecek protein kaynaklarının yumurta, peynir, süt veya yoğurt olduğunu belirtti. Enerjiyi uzun süre sağlayarak kan şekerini dengelemesi için tam buğday ekmeği, yulaf gibi tam tahıllı ürünlerin tüketilmesini öneren Diyetisyen Soydemir, ayrıca Beyin gelişimine katkıda bulunması için avokado, zeytin veya ceviz gibi sağlıklı yağlar ile vitamin ve mineral desteği sağlaması için de salatalık, domates veya taze sıkılmış meyve suyu gibi sebze ve meyvelerin faydalarını vurguladı. Beslenme çantasına konulan yiyeceklerin çocukların okul günündeki enerjilerini devam ettirmeleri ve sağlıklı kalmaları açısından büyük önem taşıdığını anlatan Diyetisyen Soydemir, abur cubur ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak çocukların hem lezzetli hem de besleyici yiyecekler tüketmesine özen göstermek gerektiğini dile getirdi.





TAM TAHILLI SANDVİÇ VE TAZE MEYVE KOYUN

Beslenme çantasına konulabilecek birkaç sağlıklı ve pratik seçenek sıralayan Diyetisyen Soydemir, tam tahıllı sandviçlerin faydalarına değinerek şunları söyledi:

"Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih ederek besleyici bir sandviç hazırlayabilirsiniz. İçine peynir, haşlanmış yumurta, hindi füme, tavuk göğsü ya da avokado ekleyerek protein ve sağlıklı yağ dengesi sağlayabilirsiniz. Yanında marul, salatalık veya domates gibi sebzeler eklemek de harika olur. Meyve, çocuğunuzun tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılamanın en iyi yoludur. Elma, muz, mandalina gibi kolay taşınabilen ve dayanıklı meyveler beslenme çantası için idealdir. Ayrıca küçük bir meyve salatası hazırlayarak ona farklı meyveleri bir arada sunabilirsiniz."