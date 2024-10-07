Bu besinler beyin sağlığını tehlikeye atıyor! Uzman açıkladı: "Zihinsel fonksiyon bozukluklarını artırıyor."

Yüksek oranda işlenmiş yiyeceklerde ise dokuyu, rengi, tatlılığı veya lezzeti değiştirmek için katkı maddeleri bulunduğunu belirten Diyetisyen Gündüz, "Bu katkı maddeleri bağırsaktaki mikrobiyomu bozar ve bağırsak iltihabına yol açabilir, Bu da beyin fonksiyonunu etkileyebilen mikrobiyom tarafından üretilen metabolitlerin üretimine neden olabilir, sızdıran bağırsakta toksinlerin ve inflamatuar moleküllerin girmesine izin verebilir. Bu da kişilerin serotonin yani kan dolaşımı ve beyne giden duygu durum ve bilişi doğrudan etkileyen hormon ile kortizol yani kronik stres altında olmayı taklit eden hormon seviyelerinde değişime neden olabilir" dedi.

Aşırı işlenmiş gıdaların besin değeri düşük olduğuna işaret eden Diyetisyen Gündüz, bu nedenle bu gıdaları yiyen kişilerin kısa bir süre sonra acıkacaklarını ve bunun da aşırı yemeye ve olumsuz sonuçlara yol açacağını dile getirdi. Gündüz, sonuç olarak yediğimiz yiyeceklerin türünün, beyin sağlığını korumak için oldukça önemli olduğunu; ancak bu yiyeceklerin nasıl yapıldığı ve nasıl işlendiğinin de en az yiyeceklerin türü kadar önemli olduğunu ifade etti.