Bu besinler kolesterol seviyelerini dengeliyor! Bir porsiyonu kalbi korumaya yetiyor...

Doç. Dr. Kader Uğur, kişilerin ailesinde yüksek kolesterol şikayeti olan kişiler varsa kendilerinin de mutlaka kolesterol hastalığı açısından taranmasının yapılması gerektiğini ifade ederek beslenme önerilerinde bulundu.

Doç. Dr. Kader Uğur, "Bu günün amacı ailesinde erken kalp hastalığı ve erken ölüm öyküsü bulunan bireylerin LDL kolesterol düzeyi de 190'nın üzerindeyse kolesterol hastalığı açısından taranması gerektiğidir. Çünkü bunlar anne veya babadan geçen kalıtımsal kolesterol yüksekliği durumu olabilir. Erken dönem kalp hastalığı riskini azaltmak ve gelişebilecek diğer hastalıkları önlenmek için tedavi şart. İster kalıtımsal ister bireysel olsun kolesterol yükseklikleri tedavi edilmelidir. Hastaların kullandıkları ilaçların doz ayarlaması, gerektiğinde ilaç dozu değişikliği ve çok nadir de olsa yan etkilerini kontrol edebilmek için hastaların düzenli kontrol yapmaları önemlidir. Kan yağları 500 ya da 1000 düzeyini geçmesi durumunda pankreas iltihaplanması ve kalp damar hastalıkları gibi ölümle sonuçlanabilecek risklere sebep olabilir. Söz konusu riskten dolayı kolesterolün tedavisi önemlidir. Yaşam tarzı değişikliği, sağlıklı beslenme, sebzeden zengin yiyecekler, bol posalı yiyecekler, zeytinyağı tüketiminin arttırılması, fazla kilolardan kurtulmak ve düzenli yürüyüş kolesterol tedavisine katkısı yüksektir. Ayrıca yaşam tarzı değişikliği, kırmızı etten ziyade balıketine ağırlık verilmesin, omega-3 yağ asitlerinin kullanılması, sigara ve alkolden uzak durulması da tedavi açısından büyük önem teşkil ediyor" dedi.

