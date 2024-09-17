Bu besinler öğrenmeye katkı sağlıyor! Bir porsiyonu zihin açıyor…

Kaygısız, özellikle okula yeni başlayan 6-12 yaş grubundaki çocukların gelişiminin çok hızlı olduğunu ifade ederek beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazanılması gerektiğinin altını çizdi. Kaygısız ayrıca, bu alışkanlığın kronik rahatsızlıkların önlenmesinde etkili olduğunu açıkladı.

SAĞLIKLI KAHVALTI ÖĞRENMEYİ OLUMLU ETKİLİYOR

Sağlıklı ve protein zengini kahvaltının okul çağındaki çocuklarda öğrenmeye büyük katkılar sağladığını söyleyen Diyetisyeni Ayşe Büşra Kaygısız ambalajlı gıdalara karşı da uyarılarda bulundu.

Kaygısız; "Yumurta, peynir, zeytin, ceviz ve tam buğday ekmek tüketimi çocuklar için kahvaltı tercih edilmelidir. Kahvaltı öğününün atlanması konsantrasyon düşüklüğüne, halsizlik, yorgunluk ve öğrenme güçlüğüne sebep olabilir. Gün içerisinde tüketilen abur cuburlar, fast food ürünler boş enerji kaynaklarıdır ve ilerleyen dönemlerde obezite sebebiyet verebilirler. Bu süreçte paketli ve ambalajlı gıdalar tüketilmemesine özen gösterilmeli, çocuklar için sağlıklı beslenme çantaları oluşturmalı. Beslenme çantalarında taze veya kuru meyveler, kuru yemişler içecek olarak da süt veya ayran tercih edilebilir. Hazır meyve suları bu süreçte tercih edilmemelidir, onun yerine taze sıkılmış meyve suları beslenme çantalarına konulmalıdır. Okul dönemindeki çocukların su tüketimi de önemlidir. Onların ilgilerini çekebilecek suluklarla çocuklar su içmeye teşvik edilebilir. Aktivite de çok önemli. Çocuklar okulda yaptıkları aktivitelerin dışında her gün 30-40 dakika kadar daha fiziksel aktivite yapmalıdır" diye konuştu.