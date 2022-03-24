Bu besinler ömrünüzden çalıyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin

Mavi bölgeler diye adlandırılan; Sardunya, İtalya , Okinawa, Japonya, Loma Linda, Kaliforniya, Ikaria, Yunanistan; ve Nicoya, Kosta Rika yerleri dünyanın 100 yaşına kadar yaşayan insan yoğunluğunun en yüksek olduğu beş bölgedir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, büyük ölçüde bitkisel bir beslenme tarzına sahiptir. Bol miktarda kepekli tahıl, düzenli olarak fasulye ve bakliyat tüketirler. Peki hangi yiyeceklerden uzak duruyorlar, sırları neler? Gelin birlikte bakalım:
FAST FOOD
Amerika'daki birçok farklı hastalığın sebeplerinden biri aşırı derecede fast food yiyecekler tüketmek. Kan basıncını yükselttiği, kolesterolü yükselttiği, obeziteye yol açtığı, ruh halinizi olumsuz etkilediği ve potansiyel olarak kalp hastalığı riskinizi artırdığı bulunmuştur. Çok fazla hamburger yiyen en uzun ömürlü insanlardan birini kesinlikle bulamazsınız. Mavi bölgelerdeki insanlar çoğunlukla bitkisel olarak beslenirler ve eti özel günler için saklar. O zaman bile, nadiren çok fazla kırmızı et tüketirler.
UNLU MAMÜLLER VE TATLILAR
Bu bölgedeki insanlar, özellikle tonlarca ilave şeker içeren işlenmiş ürün tüketimini önemli ölçüde sınırlandırıyor. Meyveler, yulaf tanelerinden bol miktarda doğal şeker tüketirken, bu topluluklar burada Amerika'da yaptığımızdan çok daha az şeker tüketiyor. Aslında, birçok araştırmacı; şeker tüketiminizi günde yalnızca 7 çay kaşığı veya 28 gram arası ile sınırlamanızı öneriyor.
PASTIRMA VE SOSİS
Daha önce de belirttiğimiz gibi, dünyanın en uzun yaşayan insanları yoğun bir şekilde et tüketmiyor, özellikle kırmızı et. Aynı çizgide, bu topluluklar şarküteri eti, pastırma ve sosis gibi işlenmiş etlerden de uzak duruyorlar. Yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre; işlenmiş etin koroner kalp hastalığını tetiklediği söyleniyor.
ASİTLİ İÇECEKLER
Eğer sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız, asitli içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Genel olarak şekeri hayatınızdan çıkarmanız çok önemli. Asitli içecekleri tüketmenin boş besin değeri nedeni ile özellikle zararlı olduğunu bulmuşlardır. Bu sağlıksız içecekleri tüketmek, kalp hastalığı, diyabet ve fazla kilo alımında artış gösterdiği belirtiliyor.