Bu besinler ömrünüzden çalıyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin

İnsanların 100 yaşına kadar hatta 100’ü aşkın yıl kadar nasıl yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Dünya genelinde hala 90’lı yaşlarında ve sonrasında sağlıklı yaşayan birçok insan var. Peki bu uzun yaşamın sırrı nedir, bu sırları günlük yaşantımızda nasıl uygulayabiliriz?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:10

Mavi bölgeler diye adlandırılan; Sardunya, İtalya , Okinawa, Japonya, Loma Linda, Kaliforniya, Ikaria, Yunanistan; ve Nicoya, Kosta Rika yerleri dünyanın 100 yaşına kadar yaşayan insan yoğunluğunun en yüksek olduğu beş bölgedir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, büyük ölçüde bitkisel bir beslenme tarzına sahiptir. Bol miktarda kepekli tahıl, düzenli olarak fasulye ve bakliyat tüketirler. Peki hangi yiyeceklerden uzak duruyorlar, sırları neler? Gelin birlikte bakalım:

FAST FOOD Amerika'daki birçok farklı hastalığın sebeplerinden biri aşırı derecede fast food yiyecekler tüketmek. Kan basıncını yükselttiği, kolesterolü yükselttiği, obeziteye yol açtığı, ruh halinizi olumsuz etkilediği ve potansiyel olarak kalp hastalığı riskinizi artırdığı bulunmuştur. Çok fazla hamburger yiyen en uzun ömürlü insanlardan birini kesinlikle bulamazsınız. Mavi bölgelerdeki insanlar çoğunlukla bitkisel olarak beslenirler ve eti özel günler için saklar. O zaman bile, nadiren çok fazla kırmızı et tüketirler.