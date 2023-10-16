Bu bitkinin çayı hafızayı diriltiyor! Her gün içince hafızayı 10 yıl gençleştiriyor

Nane çayı; stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye destek olur. Yapılan bir araştırmaya göre, nane çayı tüketen kişilerin uzun süreli hafızalarının daha iyi olduğu sonucuna ulaşıldı. Nane çayı tüketen kişilerin kelime ve resimleri iyi bir şekilde hatırladıkları gözlemlendi.

Ginseng çayı, odaklanmayı artırır ve yorgunluğu azaltır. Araştırmacılar tarafından ginseng'in kronik yorgunluk üzerindeki etkisi incelendi. 96 kişiden oluşan bu araştırmada, araştırmacılar ginseng'in orta dereceli yorgunluğa karşı yararlı olduğu sonucuna ulaştılar.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın içeriğinde yer alan antioksidanlar, serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif stresi önlemeye çalışır. Oksidatif stres ise doğal hücresel süreçlerin bozulmasına neden olur. Yeşil çay ise bu bozulmaları engelleyerek bilişsel işlevi ile hafızanın sağlıklı olmasını destekler.

Yapılan bir çalışmada yeşil çayın çalışma hafızası üzerindeki etkileri incelendi. 20 sağlıklı kadın üzerinde yapılan araştırmada yeşil çay ekstresi alan kadınların, hafıza hatırlamalarının ve okuma sürelerinin önemli şekilde iyileştiği sonucuna ulaşıldı.