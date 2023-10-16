Bu bitkinin çayı hafızayı diriltiyor! Her gün içince hafızayı 10 yıl gençleştiriyor

Biberiye çayı, Rosmarinus officinalis isimli bitkinin yapraklarından elde edilir. Biberiyenin içerisinde A, B1, B6, B9, C vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, manganez ve demir bulunur. Bakteri ile enfeksiyonların üzerinde etkilidir.
Biberiye çayı; genel beyin sağlığını iyileştirebilir, düzenli tüketimi beyin sağlığına yardımcı olabilir. Zihinsel yorgunluğun azalmasında ve zihinsel uyanıklığın artmasına yardımcı olabilir.
Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen zihinsel problemlere karşı iyi gelir, unutkanlık sorununun azalmasına destek sağlayabilir. Hafızanın güçlenmesinde etkilidir ve hafızanın performansının artmasını sağlayabilir, konsantrasyonu artırmayı sağlar.
Yapılan bir çalışmaya göre biberiyenin uzun süreli hafızayı geliştirdiği, beyne olan kan akışını destekleyen enzimleri uyardığı sonucuna ulaşıldı.
BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI
Uyumadan birkaç saat önce biberiye çayı tüketmek; uyku problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilir. Biberiye çayı, günde 3 fincan kadar tüketilebilir, metabolizmayı hızlandıran etkisi sayesinde diyetlerde de tüketilebilinir.
Biberiye çayının, antiseptik özelliği bulunur bu sayede boğaz ve ağızda oluşan yara ile tahrişlerin iyileşmesine yardımcı olabilir.
SİNDİRİME İYİ GELİR
Biberiye çayı, kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir.
Tüketilen yağlı yiyeceklerin sindirilmesinde kolaylık sağlayabilir.
Antioksidan özelliği bulunur bu sayede ödem attırır ve idrar söktürür.
Biberiye çayı tüketmek; sinir sisteminin normal işlevlerinde çalışmasında etkilidir, stres yönetiminin kolay bir şekilde olmasını sağlar.
HASTALIKLARA KARŞI MÜCADELE EDER
Biberiye çayının içeriğinde yer alan vitaminler, bağışıklığın güçlendirilmesini sağlar böylece hastalıklara karşı mücade eder.
İçeriğinde yer alan bazı bileşenler, kanser hücrelerinin büyüyüp yayılmasını önlemeye destek sağlayabilir.
Kan dolaşımının iyileşmesini sağlayabilir. Dolaşım sisteminin düzenlenmesini sağlayarak kalp hastalıkları tehlikesinin azalmasında etkili olabilir.
Migren ağrılarının azalmasına yardımcı olur.
Eklem ve kas problemlerinin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
Biberiye çayı, antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığına iyi gelir. Cildi, serbest radikallerin zararlarına karşı koruyabilir.
BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
İlk olarak bir kabın içerisine 1 su bardağı su kaynatın. Su kaynayınca içerisine 1 tatlı kaşığı kuru biberiye yaprağı ilave edin ve üzerini kapatarak 10 dakika boyunca demlenmesi için bekletin. Ardından süzerek tüketebilirsiniz. Dilerseniz bal ve limon dilimleri ekleyerek de tatlandırabilirsiniz.
HAFIZAYA İYİ GELEN DİĞER ÇAYLAR
NANE ÇAYI
Nane çayı; stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye destek olur. Yapılan bir araştırmaya göre, nane çayı tüketen kişilerin uzun süreli hafızalarının daha iyi olduğu sonucuna ulaşıldı. Nane çayı tüketen kişilerin kelime ve resimleri iyi bir şekilde hatırladıkları gözlemlendi.
GINSENG ÇAYI
Ginseng çayı, odaklanmayı artırır ve yorgunluğu azaltır. Araştırmacılar tarafından ginseng'in kronik yorgunluk üzerindeki etkisi incelendi. 96 kişiden oluşan bu araştırmada, araştırmacılar ginseng'in orta dereceli yorgunluğa karşı yararlı olduğu sonucuna ulaştılar.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çayın içeriğinde yer alan antioksidanlar, serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif stresi önlemeye çalışır. Oksidatif stres ise doğal hücresel süreçlerin bozulmasına neden olur. Yeşil çay ise bu bozulmaları engelleyerek bilişsel işlevi ile hafızanın sağlıklı olmasını destekler.
Yapılan bir çalışmada yeşil çayın çalışma hafızası üzerindeki etkileri incelendi. 20 sağlıklı kadın üzerinde yapılan araştırmada yeşil çay ekstresi alan kadınların, hafıza hatırlamalarının ve okuma sürelerinin önemli şekilde iyileştiği sonucuna ulaşıldı.
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil çayı; mide sorunlarını ve ağrıların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Vücudun direncini artırarak soğuk algınlığına karşı koruyabilir. Yapılan bazı çalışmalar, zencefilin yaşlanmaya bağlı olarak gelişen beyin hasarına karşı olduğunu ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermekte.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu bitki çaylarını, bir uzmana danışmadan tüketmesi tavsiye edilmez. Epilepsi, tansiyon ve ülser gibi hastalıkları olan kişilerin, hamile riski ile emzirme dönemindeki kişilerin tüketmesi önerilmez.