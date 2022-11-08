Bu bitkinin suyu her içene şifa dağıtıyor! Vücudu baştan aşağı yenileyerek, hastalıklara kilit vuruyor…

Sağlık uzmanlarına göre aloe vera, genel sağlığımıza fayda sağlayan vitaminler, enzimler, mineraller, salisilik asitler, amino asitler ve daha fazlasını içerir. Aslında, Ayurveda sağlık uzmanı Dr. Ashutosh Gautam'a göre, genel vücudumuza "tam beslenme" sağlar. Aloe veranın çeşitli kullanımları olsa da, meyve suyu, faydalarından yararlanmanın mümkün olan en iyi yolu olarak adlandırılır.
Aloe vera suyunun faydalarını daha fazla açıklayan ünlü beslenme uzmanı Lovneet Batra, Instagram'da bir gönderi paylaştı ve "Aloe vera tipik olarak güneş yanıklarını hafifletmesi, kuru cilt koşullarını tedavi etmesi ve yaraları iyileştirmesi ile bilinir. Ancak şimdilerde aloe ver bir şifalı bitki olarak keşfediliyor. Aloe vera, metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olan ve kabızlık, dehidrasyon ve diğerleri gibi sorunları ortadan kaldıran enzimlerle yüklüdür.
ALOE VERA SUYUNUN FAYDALARI
1.Prebiyotik kaynağıdır: Aloe vera, bağırsaklarınızdaki 'iyi' bakterileri korumak için muhtemelen bir prebiyotik olarak kullanılabilen acemanan, glukomannan, mannoz polimerleri (aksemannoz), A vitamini, B1, B6 vitamini ve C vitamini ve diğerlerini içerir.
2.Bağırsak hareketlerini düzenler: Aloe vera, müshil etkileri olduğu bilinen aloin içerir. "Aloinstimüle kolon kasılmaları ve bağırsaklarda su emilimini azaltır, bu da sırasıyla dışkıyı indükleyen ve yumuşatan, kabızlığı hafifletmeye yardımcı olur.
3.Bağırsak iltihabını azaltır: Aloe ayrıca diğer sindirim semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar ve analjezik etkilere sahiptir. Artık aloe vera suyunun faydalarını bildiğinize göre, sağlıklı sindirim ve metabolizma için onu diyetinize dahil etmenizi öneririz.
ARTRİTİK ŞİŞMEYİ AZALTIR
Aloe uygulamaları artrit ağrısını ve şişmesini azaltabilir ve aloe suyu içmek ayrıca vücudun kendi dokularına saldırdığı belirli artrit formlarıyla ilişkili otoimmün reaksiyonu engellemeye yardımcı olur.
DİŞ ETİ ENFEKSİYONLARINI ÖNLER
Günde birkaç kez ağzını aloe suyuyla yıkamak inatçı enfeksiyonları iyileştirebilir. Bir yaprağın taze jelini kabuğu veya suyu olmadan karıştırın ve gargara yapın.
DİYABETİ DÜZENLER
Aloe, diyabet tedavisinde başarılı bir programın parçası olabilir. Aloe suyu, pankreas ve karaciğeri iyileştirmeye yardımcı olmak için öğünler arasında günde birkaç kez alınabilir.
CİLT HASTALIKLARINA VE YARALANMALARA İYİ GELİR
Aloe, sedef hastalığı ve egzama için en iyi doğal tedavidir. Çoğu durumda, lezyonlar aloe kullanılarak bile tedavi edilir. Aloe vera cildin epitel dokularını güçlendirmeye ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olur. Güçlü mantar önleyici ve antibakteriyel özellikleri rahatsızlıkları tedavi edebilir. Örneğin, daha hızlı pıhtılaşmaya izin veren yaralı bölgelere kan akışını artırabilir. Bu, iyileşmeye yardımcı olan fibroblast stimülasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu, yaraları ve güneş yanıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
GÖZ TAHRİŞLERİ VE YARALANMALARI
Kapalı gözün üzerine taze kesilmiş bir dilim aloe sürün, ardından aloe ile kaplamak için göz kapağını açın. Gözünüze küçük bir parçacık takıldığında harika bir tedavi yöntemidir.
KİLO KAYBI SAĞLAR
Bağırsak sağlığı ayrılmaz bir şekilde kilo kaybıyla bağlantılıdır. Aloe vera uygun metabolizma, sindirim ve atılım için çok değerlidir. İlk olarak, bitki yağ yakmak için gerekli olan B vitaminlerine ve enzimlere sahiptir. İkincisi, doğal bir müshil görevi görür ve su tutulmasını önler. Sonuç olarak, bunlar dışkılarınızın ve genel sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlar.
Doğal kilo kaybı sırasında vücudunuz detoks moduna döner. Aloe bitkisinde bulunan kompleks bir karbonhidrat olan Acemannan ile süreç hızlanır . Sonuç olarak, bu, kilo kaybını artırmak için müshil özellikleriyle birleşir. Etkilerini en üst düzeye çıkarmak için bunu aloe vera suyu şeklinde tüketebilirsiniz.