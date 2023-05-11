Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Her sabah yorgun uyanıyorsanız...

BAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI ÖNERİLER

Bahar yorgunluğuna karşı alınabilecek önlemlere de değinen Dr. Pulak, "Yorgunluk ciddi bir sağlık probleminden kaynaklanıyor olabileceği gibi bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, kötü beslenme, tembel yaşam biçimi gibi nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir. Yorgunluğun asıl nedeni belirlenip önlemler buna göre alınmalı, yorgunluğu tetikleyici hastalıkların saptanması durumunda tedaviye başvurulmalı. Yorgunluk sorunu olanlar B ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum ve çinko desteğinden faydalanabilir. Sağlıklı beslenme düzeni oluşturup, gün içerisinde yeterli miktarda su tüketimi yaparak yorgunluğun önüne geçilebilir. Tütün ürünlerinden ve alkolden kesinlikle uzak durulması gerekir. Uyku kalitesi çok önemli, yetersiz uygu yorgun hissedilmesine neden olabilir" diye konuştu.