Bu çay diyabetin çaresi! İnsülin direncine meydan okuyor: Tek yapmanız gereken yemeklerden sonra bir bardak…

Ayrıca, araştırmacılar çayın (siyah dahil) vücutta kısmen insülin direncini iyileştirerek, insülin benzeri bir rol oynayarak ve ayrıca inflamatuar yanıtı hafifleterek çalışabileceğini öne sürüyorlar. 2017'de yapılan bir araştırma, şeker tükettikten sonra siyah çay içmenin kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğunu buldu.

PAPATYA ÇAYI UYKUNUZDA İYİLEŞTİREBİLİR Uykusuz bir gece, diyabetli birinin ihtiyacı olan son şeydir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, yalnızca bir gece yetersiz uyku bile, vücudunuzun insülini daha az etkili bir şekilde üretmesine neden olabilir ve potansiyel olarak kan şekeri seviyenizi yükseltebilir. Kafein içermeyen bitkisel papatya çayı içmek uykunuzu destekleyebilir. Stefanski, "Diyabet enflamatuar bir durum olarak kabul edilir ve uygun gıda alımının yanı sıra, iltihabı azaltmada kaliteli uyku önemlidir" diyor.