Bu çay diyabetin çaresi! İnsülin direncine meydan okuyor: Tek yapmanız gereken yemeklerden sonra bir bardak…

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nun belirttiği gibi, antioksidanlar, hücrelere ve genetik materyale zarar verebilecek kimyasallar olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan bileşiklerdi. Doğru çay tüketimi ise; bitkilerin özlerinden en iyi şekilde faydalanarak bu antioksidanlar sayesinde vücudunuzu korumanızı sağlayabilir. Mayo Clinic'e göre vücutta çok fazla serbest radikal olduğunda, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere sağlık koşullarının başlamasına katkıda bulunan oksidatif stres oluşur.
Özellikle tip 2 diyabeti yöneten kişiler için avantajlar sunan çay hakkında bir şeyler olabilir. Beslenme Uzmanı Julie Stefanski, "Çayın ve diyabet geliştirme riski üzerindeki etkilerinin bir meta-analizi, günde üç veya daha fazla çay içmenin daha düşük diyabet riskiyle bağlantılı olduğu sonucuna vardı" açıklamasında bulundu. İşte o çaylar…
NOT: Bu çayları daha önce tüketmediyseniz mutlaka önce doktorunuza danışın.
KİLO VERDİRİRKEN TİP 2 DİYABETİ BİTİREN YEŞİL ÇAY
Mayo Clinic'e göre 28 miligram (mg) kafein içeren ve şeker hastalığına karşı korumaya yardımcı olabilecek bir fincan yeşil çayı tüketmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Yapılan çalışmalar; yeşil çay ve yeşil çay özünün kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olabileceğini, tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemede rol oynayabileceğini gösteriyor.
İncelemede bahsedilen bir araştırma , 10 yıldan fazla bir süredir yeşil çay içme alışkanlığı olan kişilerin, içmeyenlere göre daha düşük vücut yağına ve daha küçük bir bel çevresine sahip olduğunu buldu. 2020'de yayınlanan bir araştırmaya göre obezite, bir kişinin tip 2 diyabet geliştirme riskini en az altı kat artırabilir.
Yeşil çay; Epigallocatechin gallate (EGCG) adı verilen güçlü bir bileşik içerir. Diyetisyen Erin Palinski-Wade, "EGCG'nin kas hücrelerine glikoz alımını artırdığı bulundu" diyor. 2019'da yayınlanan bir incelemeye göre , EGCG'nin glikozu kas hücrelerine girmesi için uyardığı bu süreç, obeziteyi tedavi etmek için de yararlı olabilir.
İNSÜLİN DİRENCİNİ AZALTAN SİYAH ÇAY
Siyah çay, yeşil çay ile aynı bitkiden gelir, bu nedenle yeşil çayda olduğu gibi diyabete karşı koruma sağlayabilir. 2019'da yayınlanan bir inceleme, bazı epidemiyolojik çalışmaların siyah, yeşil veya oolong çayı içmenin diyabet veya diyabet komplikasyonları geliştirme riskini azaltabileceğini gösterdiğini belirtti.
Ayrıca, araştırmacılar çayın (siyah dahil) vücutta kısmen insülin direncini iyileştirerek, insülin benzeri bir rol oynayarak ve ayrıca inflamatuar yanıtı hafifleterek çalışabileceğini öne sürüyorlar. 2017'de yapılan bir araştırma, şeker tükettikten sonra siyah çay içmenin kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğunu buldu.
PAPATYA ÇAYI UYKUNUZDA İYİLEŞTİREBİLİR
Uykusuz bir gece, diyabetli birinin ihtiyacı olan son şeydir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, yalnızca bir gece yetersiz uyku bile, vücudunuzun insülini daha az etkili bir şekilde üretmesine neden olabilir ve potansiyel olarak kan şekeri seviyenizi yükseltebilir. Kafein içermeyen bitkisel papatya çayı içmek uykunuzu destekleyebilir. Stefanski, "Diyabet enflamatuar bir durum olarak kabul edilir ve uygun gıda alımının yanı sıra, iltihabı azaltmada kaliteli uyku önemlidir" diyor.
Papatya çayı ayrıca gelişmiş insülin duyarlılığı ve glikoz yönetimi ile ilişkilendirilmiştir ve vücuttaki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir. 2018'de yayınlanan bir araştırma, tip 2 diyabetli çalışma katılımcılarının sekiz hafta boyunca günde üç kez (her yemekten sonra) papatya çayı tükettiğinde, araştırmacıların hem insülin direncinde hem de inflamatuar belirteçlerde fayda gördüklerini buldu.
Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar , günlük papatya çayı tüketiminin diyabetle birlikte gelebilecek komplikasyonların ilerlemesini yavaşlatmaya veya ilerlemesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir, ancak insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
AÇLIK KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN ZENCEFİL ÇAYI
2015'te yapılan bir inceleme, teknik olarak çaydan daha güçlü bir form olan zencefil kökü takviyesinin, tip 2 diyabetli kişilerde ve ayrıca A1C'de açlık kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü ileri sürdü. Dahası, 2015 yılında yayınlanan küçük bir çalışma, üç ay boyunca zencefil takviyesi alan diyabetli kişilerin (insülin kullanmayan) glisemik kontrollerini iyileştirdiğini ve zencefil grubu ile kontrol grubu arasında sonuçların anlamlı olduğunu gözlemledi.
Ayrı bir incelemeye göre zencefil, karbonhidrat metabolizması sürecinde yer alan enzimleri ve ayrıca artan insülin duyarlılığını inhibe ederek vücuttaki glisemik kontrolü etkileyebilir. Sonuç olarak, araştırmacılar, periferik yağ ve iskelet kası dokusuna daha fazla glikoz alımı olduğunu belirtti.
DİYABETİ YAVAŞLATAN ROOIBOS ÇAYI
Araştırmalara göre kilo kaybı, prediyabetli (gizli şekeri olan) kişilerin tip 2 diyabetin başlamasını geciktirmesine veya önlemesine yardımcı olan önemli bir faktördür. Çalışmalarda; kilo vermenin, halihazırda tip 2 diyabeti olan kişilerin kan şekerlerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olabileceği ve potansiyel olarak hastalığın ilerlemesini azaltabileceği sonucuna vardı.
Rooibos çayı, 2019'da yayınlanan bir çalışmada araştırmacıların öne sürdüğü glikoz düşürücü özelliklere sahip aspalathin adlı bir bitki bileşiği içeri. Laboratuvar ortamında yapılan çalışma, ayrıca bileşiğin metabolik hastalıkla ilişkili komplikasyonları tersine çevirmeye yardımcı olabileceğini buldu. 2009'da tip 2 diyabetli fareler üzerinde yapılan araştırma, aspalathinin glikoz intoleransını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve tip 2 diyabet için kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini buldu.
Diyabetiniz Varsa Çay Hazırlama ve İçme Şekline Dikkat!
Hangi çayı seçerseniz seçin, sadece bu yönergeleri unutmayın. Stefanski, "Diyabetiniz varsa, içeceği şekersiz tutmanız, ana akım yeşil, bitki veya siyah çaylara bağlı kalmanız ve en iyi uykunuzu desteklemek için kafein alımını ne zaman kesmeniz gerektiğini izlemeniz önemlidir" diyor.