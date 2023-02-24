Bu çay doğal bir antidepresan etkisi yaratıyor! Her gün 1 fincan serotonin seviyelerini fulluyor

Depresyon tedavisi genel olarak ilaç veya psikoterapi yoluyla yapılmaktadır. Fakat bazı bitki çaylarının da depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Fakat bu kesin olarak kanıtlanmış bir yöntem olmadığı için depresyon tedavisi için mutlaka doktora danışılması önerilmektedir.