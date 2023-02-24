Bu çay doğal bir antidepresan etkisi yaratıyor! Her gün 1 fincan serotonin seviyelerini fulluyor

Depresyon tedavisi genel olarak ilaç veya psikoterapi yoluyla yapılmaktadır. Fakat bazı bitki çaylarının da depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Fakat bu kesin olarak kanıtlanmış bir yöntem olmadığı için depresyon tedavisi için mutlaka doktora danışılması önerilmektedir.
Ruh sağlığına iyi gelen bitki çayları nelerdir?
Papatya Çayı
Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır. Antikonvülsan etkisi ile uyku ve sinir gibi şikayetler üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.
Rezene Çayı
Flavanoid ve polisakkarit gibi maddeler içermesi sebebiyle stres azaltıcı etkileri bulunmaktadır.
Anason Çayı
Anason çayının sakinleştirici etkisi sayesinde depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda anti-inflamatuar ve antiviral etkileri olması sebebiyle bağışıklığın güçlendirilmesinde de destek olmaktadır.
Ginseng Çayı
Tükenmişlik sendormu, yorgunluk, halsizlik, stres gibi sorunlar üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Olumlu sonuçlar alabilmek için düzenli kullanım önerilmektedir.
Pasiflora Çayı
Yatıştırıcı ve tansiyon düşürücü etkisi ile sinir, endişe ve uykuya dalamama gibi sorunlara iyi gelmektedir.
Yeşil Çay
Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi ile depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır.