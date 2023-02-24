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Bu çay doğal bir antidepresan etkisi yaratıyor! Her gün 1 fincan serotonin seviyelerini fulluyor

Hepimiz zaman zaman karşılaştığımız olaylar karşısında ya da nedensiz olarak hüzün ve mutsuzluk yaşayabiliriz. Bu durumun kronik hale gelmesi, hayattan tat alamama, azalan veya artan iştah gibi belirtilerle birleştiğinde depresyon ihtimalini ortaya koyuyor. Ancak tüketeceğimiz bazı çaylar bize daha iyi hissetmemiz noktasında yardımcı olabilir. Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 14:51
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Bu çay doğal bir antidepresan etkisi yaratıyor! Her gün 1 fincan serotonin seviyelerini fulluyor

Depresyon tedavisi genel olarak ilaç veya psikoterapi yoluyla yapılmaktadır. Fakat bazı bitki çaylarının da depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Fakat bu kesin olarak kanıtlanmış bir yöntem olmadığı için depresyon tedavisi için mutlaka doktora danışılması önerilmektedir.

Ruh sağlığına iyi gelen bitki çayları nelerdir?

Papatya Çayı

Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır. Antikonvülsan etkisi ile uyku ve sinir gibi şikayetler üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.

Rezene Çayı

Flavanoid ve polisakkarit gibi maddeler içermesi sebebiyle stres azaltıcı etkileri bulunmaktadır.

Anason Çayı

Anason çayının sakinleştirici etkisi sayesinde depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda anti-inflamatuar ve antiviral etkileri olması sebebiyle bağışıklığın güçlendirilmesinde de destek olmaktadır.

Ginseng Çayı

Tükenmişlik sendormu, yorgunluk, halsizlik, stres gibi sorunlar üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Olumlu sonuçlar alabilmek için düzenli kullanım önerilmektedir.

Pasiflora Çayı

Yatıştırıcı ve tansiyon düşürücü etkisi ile sinir, endişe ve uykuya dalamama gibi sorunlara iyi gelmektedir.

Yeşil Çay

Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi ile depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

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