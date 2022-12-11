Bu çayı içen kış aylarını hasta olmadan geçiriyor! İbrahim Saraçoğlu’ndan hastalıklara kalkan çay tarifi

STRESİ EN AZA İNDİRİN Stres, uyku bozukluklarına, daha az sağlıklı yemek yeme eğilimine, daha az su alımına, daha az sıklıkta egzersize ve daha fazlasına yol açarsa, bağışıklık sisteminizin ne kadar iyi çalıştığı üzerinde potansiyel olarak ikincil bir etkiye sahip olabilir.

DAHA FAZLA SU İÇİN Bağışıklık sistemindeki her işlev için suya ihtiyaç vardır ve yalnızca susadığınızda içmek genellikle sizi sulu tutmak için yeterli değildir. Elektrolitler ayrıca sıvı dengesini korumak için önemlidir. Daha fazla su içerek ve ayrıca spor içecekleri veya taze meyve suyu ekleyerek günlük hidrasyon seviyenizi artırın.