Bu çayı içen kış aylarını hasta olmadan geçiriyor! İbrahim Saraçoğlu’ndan hastalıklara kalkan çay tarifi

İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği kış çayı, hastalıklara karşı kalkan oluyor. Özellikle hasta olmadan bu dönemi atlatmak istiyorsanız düzenli olarak tüketmenizde fayda var. Gelin öyleyse bu çayın tarifine ve faydalarına birlikte bir bakalım.
KIŞ ÇAYI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
KIŞ ÇAYI YAPIMI
Kaynayan 1 su bardağı suya birer tutam kekik, karanfil, zencefil, tarçın, papatya, ıhlamur ve havlıcan atılır ve 4 dakika kadar beklenir. Sonra çok sıcak olmadan ılık bir şekilde bu çayı tüketebilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu, bu çayı günde 1 kez tok karna içmenizi öneriyor. Aynı zamanda hepsinin bir arada tam bir şifa deposu olduğundan bahsediyor.
BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENDİRİLİR?
SAĞLIKLI BESLENİN
Vücudunuzdaki çoğu şeyde olduğu gibi, sağlıklı bir diyet güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bu, bol miktarda sebze, meyve, baklagiller, kepekli tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar yediğinizden emin olmanız anlamına gelir.
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Fiziksel aktivite sadece kas inşa etmek ve stres atmanıza yardımcı olmak için değil, aynı zamanda sağlıklı olmanın ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemenin önemli bir parçasıdır.
Orta yoğunlukta egzersiz, kemiğin dışındaki bağışıklık hücrelerini kan dolaşımına harekete geçirir. Ayrıca, halihazırda kan dolaşımında bulunan bağışıklık hücrelerinin dokulara taşınmasına da yardımcı olur.
STRESİ EN AZA İNDİRİN
Stres, uyku bozukluklarına, daha az sağlıklı yemek yeme eğilimine, daha az su alımına, daha az sıklıkta egzersize ve daha fazlasına yol açarsa, bağışıklık sisteminizin ne kadar iyi çalıştığı üzerinde potansiyel olarak ikincil bir etkiye sahip olabilir.
DAHA FAZLA SU İÇİN
Bağışıklık sistemindeki her işlev için suya ihtiyaç vardır ve yalnızca susadığınızda içmek genellikle sizi sulu tutmak için yeterli değildir. Elektrolitler ayrıca sıvı dengesini korumak için önemlidir. Daha fazla su içerek ve ayrıca spor içecekleri veya taze meyve suyu ekleyerek günlük hidrasyon seviyenizi artırın.
VİTAMİN ALIN
Bazı takviyeleri almak, özellikle herhangi bir eksikliğiniz varsa, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. C vitamini, soğuk algınlığını kısaltmaya yardımcı olduğu bulunan bağışıklık hücrelerinin üretimini destekleyen güçlü bir antioksidandır.