Bu çocuklarda enfeksiyon riski çok yüksek! Özellikle bu havalara dikkat…

Kış aylarının başlamasıyla birlikte çeşitli virüslerin çoğaldığı bu dönemde çocuklarımız risk altında. Okul gibi ortak alanlarda sık vakit geçiren çocuklar virüs ve bakterilere karşı daha savunmasız hale gelebiliyor. Özellikle bu dönem belirli bir rahatsızlığa sahip olan çocuklar büyük risk taşıyor. Enfeksiyon ile birlikte tetiklenebilecek olan bu hastalık beraberinde öksürük, burun akıntısı ve solunum problemlerini de getiriyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu ve özellikle belirli bir hastalığa sahip olan çocukların aileleri için uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

Enfeksiyonların sıkça görüldüğü bu zamanlar, alerjisi olan çocuklar için büyük bir risk taşıyor. Alerjen bünyeye sahip olan çocuklar enfeksiyona daha kolay yakalanıyor ve alerjik semptomları tetiklenerek öksürük, burun akıntısı ve solunum problemleri gibi hastalıklar gün yüzüne çıkıyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulunarak dikkat edilmesi gereken durumlardan bahsetti.

ALERJİK BİREYLERDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ Alerjik çocukların, özellikle astım ve alerjik rinit gibi rahatsızlıkları olanların enfeksiyonlara daha kolay yakalandığını belirten Doç. Dr. Serdar Al, "Alerji ve enfeksiyonlar birbirini tetikleyen durumlardır." diye belirtti.