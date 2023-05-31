Bu duruma dikkat! Ağrıların artmasına neden oluyor...

Özellikle mevsim geçişlerinde romatizmal ağrı şikayetlerinin arttığı gözlenmekte. Konu hakkında kouşan Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, ani hava değişikliklerinin başta ağrı olmak üzere romatizmal hastalıkların semptomlarının artırabileceğinin altını çizdi ve alınabilecek önlemleri anlattı.

DHA Giriş Tarihi: 31.05.2023 13:05 PAYLAŞ ABONE OL

Soğuk hava dalgalarının, hava basıncındaki ani değişikliklerin ve nem oranındaki dalgalanmaların semptomların şiddetlenmesine neden olabileceğini vurgulayan Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, "Romatoid artrit, osteoartrit, lupus, ankilozan spondilit ve fibromiyalji gibi romatizmal hastalıklara sahip kişilerde ağrı, şişlik, kas ağrıları ve yorgunluk gibi semptomlar görülebilir" diye konuştu.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER Soğuk havanın eklem sıvısının direncini artırarak eklem hareketliliğini zorlaştırabileceğini ve hava basıncındaki değişikliklerinse damarları etkileyerek eklem ağrısını artırabileceğine dikkat çeken Dr. Dörtbaş, romatizmal hastalıkları olan kişiler için alınabilecek önlemleri şu şekilde kaydetti: