Bu duygu bağırsak sağlığını yerle bir ediyor!

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU, KANSERE DÖNÜŞMÜYOR Çekin, IBS'nin beyinle doğrudan ilgili olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: "Bu sorunun temelinde, beyin ve bağırsak arasındaki iletişimdeki hassasiyet rol almaktadır. Stres, bu hassasiyeti artırarak bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Bu da ishal, kabızlık, şişkinlik gibi semptomlara yol açabilir. Bu nedenle stres yönetimi, IBS tedavisinin önemli bir parçasıdır. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve hatta hobi edinmek gibi yöntemlerle stresin olumsuz etkilerini azaltmak mümkündür." IBS'nin, bağırsaklarda herhangi doku hasarı ya da anormal büyüme söz konusu olmadığından kansere dönüşme riski bulunmadığının altını çizen Çekin, ancak belirtilerin başka hastalıklarla karışabileceğinden, kesin tanı konulabilmesi için uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

DOĞRU PROBİYOTİK KULLANIMI ÖNEMLİ Çekin, probiyotiklerin IBS'ye iyi gelebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Probiyotikler bazı hastalarda semptomları hafifletebilir ancak her probiyotik türü IBS'ye etkili değildir. Bağırsak mikrobiyotasını düzenlemeyi hedefleyen doğru probiyotik seçimi, hastanın durumuna göre yapılmalıdır. Düzenli sporun da olumlu etkisi vardır. Düzenli egzersiz, bağırsak hareketlerini düzenler ve stresi azaltır. Yürüyüş, yüzme, yoga gibi hafif ve orta düzeyde aktiviteler, IBS semptomlarını hafifletebilir ancak çok yoğun egzersiz bazı hastalarda semptomları artırabilir. Bu nedenle dengeli egzersiz planı tercih edilmelidir. IBS, hem biyolojik hem de psikolojik faktörlerin bir arada rol oynadığı bir durumdur. Beyin ile bağırsak arasındaki iletişimdeki aksaklıklar semptomların temelinde yatar. Stres gibi psikolojik etkenler, bu durumu kötüleştirebilir ancak hastalığın tek nedeni değildir. IBS tedavisi her zaman ilaç gerektirmez. Hafif semptomları olan hastalarda, beslenme düzenlemeleri ve yaşam tarzı değişiklikleri genellikle yeterlidir ancak şiddetli semptomları olan hastalarda, semptomları kontrol altına almak için ilaç tedavisi uygulanabilir."