Bu eksiklikler beyin felcinin habercisi! Uzman açıkladı: "Çocuklarda bu belirtiler varsa..."

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Paketçi, Serebral Palsi hastalığının nedenlerini anlattı ve "Serebral Palsi, hareket etmemizi sağlayan kasları, solunum sistemini, mesane bağırsak kontrolünü, yemek yemeyi ve konuşmayı etkileyebilir. Bazı çocuklarda bu durum yürüme çağına kadar ya da daha büyük yaşlara gelene kadar belirti vermeyebilir. Çocuklardaki belirtileri arasında oturmada, emeklemede ve yürümede gecikme görülebilir" dedi. Uzman ayrıca bu hastalığın doğum öncesi görülebileceği gibi nadiren de olsa doğum sonrasında da meydana gelebileceğini anlattı.





DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI GÖRÜLÜYOR

Serebral Palsi'nin ortaya çıkmasında bazı risk faktörlerinden söz edilebileceğini ifade eden Doç. Dr. Paketçi, "Her zaman neden bulunamamakla birlikte, gebelikte veya doğum sırasında yaşanan sorunlar, prematüre doğumlar önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Düşük doğumlar, ikiz ya da üçüz gebelikler de Serebral Palsi'ye sebep olabilir. Beynin bazı bölgelerinin gerek doğumdan önce, gerek doğum sırasında, nadiren de olsa doğumdan sonra hasar almasıyla ortaya çıkar" dedi.





GELİŞİMDE GERİLİK EN BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Hastalığın tanısının nasıl konulduğu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Paketçi, "Hastanın gelişiminde bazı gerilikler söz konusu olabilir. Özellikle zamanında başını tutamayan, oturamayan, emekleyemeyen, yürüyemeyen, kollarını ve bacaklarını olması gerektiği şekilde hareket ettiremeyen bebeklerde bu durumdan şüphelenilebilir. Hastanın hareket koordinasyonunda bozukluklar, kaslarda sertlik ya da gevşeklik görülebilir. Ancak bu bulgular her zaman ilk muayenede saptanamayabilir. Özellikle çocukların hızlı geliştiği ilk iki yılda bu bulgular zaman içerisinde ortaya çıkabilir. Günümüz şartlarında beyindeki hasarları onaracak ya da ortadan kaldıracak kanıtlanmış bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak bu hastalığa eşlik edebilecek sorunların tedavisi yapılabilir. Bunlardan biri olan epilepsi, ilaç tedavisi uygulanarak tedavi edilebilir. Öte yandan hastalarda beslenme ve kilo alımı da son derece önemlidir. Davranış problemleri de gerekli terapilerle tedavi edilmelidir" şeklinde konuştu.