Bu gıda doğal bir beyin güçlendirici! Düzenli tüketimi bedeni formatlayıp zihni açıyor...

Bu sebze mızrakları, iyi bir lif, C vitamini ve folat kaynağı sağlayan besinlerle doludur. Aynı zamanda kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için gerekli bir besin olan mükemmel bir K vitamini kaynağıdır. Kuşkonmaz ayrıca, insülinin glikozu kan dolaşımından hücrelere taşıma yeteneğini artırabilecek bir eser mineral olan krom içerir - Kan şekeri seviyenizi izliyorsanız bu olumlu haberdir.

Kuşkonmaz, kalbinizi, kemiklerinizi, böbreklerinizi ve sinirlerinizi çalışır ve sağlıklı tutmak için önemli bir besin olan potasyum içerir. Bu saplı sebzenin ayrıca kan akışını iyileştirmeye ve dolayısıyla kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek asparaptin adı verilen bir bileşik içerdiğini öğrenince şaşırabilirsiniz.

Kanserle Savaşmaya Yardımcı Olabilir

Bu otsu bitki, avokado, lahana ve Brüksel lahanası ile birlikte, kanserojenleri ve serbest radikaller gibi diğer zararlı bileşikleri parçalamaya yardımcı olan detoksifiye edici bir bileşik olan özellikle zengin bir glutatyon kaynağıdır. Bu nedenle kuşkonmaz yemek, kemik, meme, kolon, gırtlak ve akciğer kanserleri gibi belirli kanser türlerine karşı korunmaya ve bunlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Antioksidanlarla Dolu

Kuşkonmaz, hücrelere zarar veren serbest radikalleri nötralize etme yeteneği açısından en üst sıralarda yer alan sebzelerden biridir. Diğer potansiyel yaşlanma önleyici gıdaların yanı sıra kuşkonmaz, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.