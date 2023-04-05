Bu gıda doğal bir beyin güçlendirici! Düzenli tüketimi bedeni formatlayıp zihni açıyor...

Bu sebze mızrakları, iyi bir lif, C vitamini ve folat kaynağı sağlayan besinlerle doludur. Aynı zamanda kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için gerekli bir besin olan mükemmel bir K vitamini kaynağıdır. Kuşkonmaz ayrıca, insülinin glikozu kan dolaşımından hücrelere taşıma yeteneğini artırabilecek bir eser mineral olan krom içerir - Kan şekeri seviyenizi izliyorsanız bu olumlu haberdir.
Ayrıca kuşkonmazın başka potansiyel faydaları da vardır:
Tansiyonun Düşmesine Yardımcı Olabilir
Kuşkonmaz, kalbinizi, kemiklerinizi, böbreklerinizi ve sinirlerinizi çalışır ve sağlıklı tutmak için önemli bir besin olan potasyum içerir. Bu saplı sebzenin ayrıca kan akışını iyileştirmeye ve dolayısıyla kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek asparaptin adı verilen bir bileşik içerdiğini öğrenince şaşırabilirsiniz.
Kanserle Savaşmaya Yardımcı Olabilir
Bu otsu bitki, avokado, lahana ve Brüksel lahanası ile birlikte, kanserojenleri ve serbest radikaller gibi diğer zararlı bileşikleri parçalamaya yardımcı olan detoksifiye edici bir bileşik olan özellikle zengin bir glutatyon kaynağıdır. Bu nedenle kuşkonmaz yemek, kemik, meme, kolon, gırtlak ve akciğer kanserleri gibi belirli kanser türlerine karşı korunmaya ve bunlarla savaşmaya yardımcı olabilir.
Antioksidanlarla Dolu
Kuşkonmaz, hücrelere zarar veren serbest radikalleri nötralize etme yeteneği açısından en üst sıralarda yer alan sebzelerden biridir. Diğer potansiyel yaşlanma önleyici gıdaların yanı sıra kuşkonmaz, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.
Beyin güçlendirici olabilir
Bu lezzetli bahar sebzesinin bir başka yaşlanma önleyici özelliği de beynimizin bilişsel gerilemeyle savaşmasına yardımcı olabilmesidir. Yapraklı yeşillikler gibi kuşkonmaz da, bilişsel bozulma riskini azaltmak için balık, kümes hayvanları, et ve süt ürünlerinde bulunan B12 vitamini ile çalışan folatı sağlar. 50'den fazlaysanız, yeterince B12 aldığınızdan emin olun, çünkü onu emme yeteneğiniz yaşla birlikte azalır. Beyninizi genç tutmaya yardımcı olacak en iyi gıdalarımızla yaşlanma karşıtı gıdalar hakkında bilgi edinin.
Doğal bir idrar söktürücü
Kuşkonmaz, doğal bir diüretik görevi gören, idrara çıkmayı artıran ve vücudun fazla tuzlardan kurtulmasına yardımcı olan yüksek düzeyde amino asit asparagin içerir. Bu özellikle ödemden (vücut dokularında sıvı birikmesi) muzdarip kişiler ve yüksek tansiyon veya diğer kalp ile ilgili hastalıkları olanlar için faydalıdır.
Kuşkonmaz Çeşitleri
En yaygın kuşkonmaz türü yeşildir, ancak süpermarketlerde ve restoranlarda iki tane daha görebilirsiniz: daha narin ve hasadı zor olan beyaz ve daha küçük ve daha meyvemsi olan mor. Hangi türü seçerseniz seçin kuşkonmaz, çeşitli şekillerde pişirilebilen veya çiğ olarak salatalarda tüketilebilen lezzetli, çok yönlü bir sebzedir.
Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir?
Antioksidanları korumak için kuşkonmazınızı kızartmayı, ızgara yapmayı veya sotelemeyi deneyin. Bu hızlı pişirme, susuz yöntemler, kuşkonmazın muhteşem besin içeriğini ve antioksidan gücünü koruyacaktır. Pratik ipuçlarımızla kuşkonmazı nasıl seçeceğinizi, hazırlayacağınızı, pişireceğinizi ve saklayacağınızı öğrenin.