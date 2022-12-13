Bu gözlük bitmeyen ağrıları çaresi! İlaçları bırakacaksınız...

Yeni araştırmalar, günlük yaşamı neredeyse kökünden etkileyen olan bir durum olan fibromiyaljili hastaların iki hafta boyunca günde dört saat yeşil lensli gözlük taktıklarında daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduklarını gösteriyor.

"AĞRI KESİCİLERİN ETKİLEMEDİĞİ HASTALARDA ETKİLİ"

Fibromiyalji, standart ağrı kesicilerin çok az etkisi olduğu veya hiç etkisi olmadığı için, genellikle antidepresan türevi ilaçların kullanıldığı önemli bir sorun. Ancak birçok yan etkiyle birlikte gelen bu ilaçlara karşılık, bilim insanları daha etkili çözümler aramaya devam ediyor.

ABD'deki Duke Üniversitesi tarafından 34 hastayı kapsayan yeni çalışma, yeşil ışığın ilaçsız bir alternatif olabileceğini öne sürüyor. Yeşil gözlük takan hastaların, diğer gruplardakilere göre kaygılarını azaltma olasılığı dört kat daha fazlaydı. Ağrı skorları aynı olmasına rağmen, yeşil gözlük kullananlar daha az ağrı kesici kullandılar. Bu durum ise; semptomlarla baş etme konusunda diğer gruba oranla daha güçlü olduklarını gösteriyor.