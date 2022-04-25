Bu hastalığı da tetiklediği ortaya çıktı! Kovid-19 pankreasa saldırarak...

Kovid-19, 2 yılı aşkın bir süredir hayatımızda ve tüm dünyadaki insanların sağlığını etkileyen bu hastalık, her geçen gün farklı etkileriyle ortaya çıkıyor. Tüm bu süreçte yaşanan ve kendisinden farklı hastalıkları da tetiklediği bilinen bu virüse karşı koruma, aynı zamanda başka hastalıkların riskini de azaltıyor. İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, Kovid-19'un pankreas üzerindeki etkilerini anlatarak diyabet riskini nasıl artırdığını anlattı.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.04.2022 09:18

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, ancak son günlerde enfeksiyon öncesi diyabet tanısı bulunmayan hastalarda da diyabet belirtileri görülmeye başlandığı uyarısında bulundu. Aydın, "Hem tedavide kortizon içeren ilaçların kullanılması, hem de Covid-19 enfeksiyonunun doğrudan pankreasa saldırıp hasar vermesine bağlı olarak diyabet gelişmesine neden olabiliyor" dedi. Tip-2 diyabet hastalarının Kovid-19'u daha ağır geçirebildiğini söyleyen İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "Hastaneye yatma olasılıkları ve yoğun bakıma olan ihtiyaçları diyabeti olmayanlara göre daha fazla oluyor. Nedeni diyabetin bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık olmasıdır. Covid-19 başlı başına ağır bir hastalık. Buna bir de bağışıklık sistemini baskılayan diyabet eklendiğinde kişi hastalığı çok daha ağır geçiriyor" diye konuştu. Son günlerde karşılaştıkları bir diğer noktanın da Covid-19 enfeksiyonunun sistemik bir tutulum yapmasından dolayı diyabete meyil yaratması olduğunu söyleyen İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

COVİD SONRASI DİYABET GÖRÜLME RİSKİ ARTIYOR ABD'li bilim insanları tarafından yapılan, Covid-19 geçiren 181 bin hastayla hastalığı geçirmeyen bir grubun karşılaştırıldığı bir çalışmada çarpıcı sonuçlar elde edildiği bilgisini veren Prof. Dr. Hasan Aydın, 2021 yılında sonuçları yayınlanan çalışmaya göre Covid-19 geçirenlerde geçirmeyenlere oranla diyabet görülme riskinin yüzde 40 arttığını söyledi. Diyabet riskinin artışına üç etkenin yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Öncelikle Covid virüsü pankreasta doğrudan hasar oluşturarak insülin yapma kapasitesini azaltır ve sonrasında diyabete yatkınlık oluşturabilir. İkinci bir etken olarak pandemi sürecinde, hareketsizlik, aşırı kalorili gıda tüketimi insülin direncini arttırarak diyabet gelişmesine yol açabilir. Üçüncüsü de orta veya ağır şiddette Covid-19 geçirenlerde kullanılan kortizon ilacı diyabet hastalığına yatkınlık oluşturabiliyor." Covid enfeksiyonu geçirmeden önce gizli şeker hastalığı için ilaç kullanan, diyet yapan kişilerin Covid-19 geçirdikleri sırada ve sonrasında bu ilaçlarını düzenli kullanamadıklarını ve düzenli diyet yapamadıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, bu faktörün diyabet risk artışına yol açabileceğini vurguladı.