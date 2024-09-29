Bu hastalığı hafife almayın! Uyku esnasında solunumun durmasına neden oluyor...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri Temuray, 'apne sendromu' yaşayan hastaları dikkatli olmaları konusunda uyardı. 'Obstruktif uyku apne sendromu'nun bir çok nedene bağlı olduğunu belirten Temuray, "Uyku sırasında çeşitli nedenlerle üst solunum yollarının tam veya kısmi tıkanması sonucu, uyku sırasında solunumun tam veya kısmi durması ile karakterize bir hastalıktır. Bu hastalık hafife alınmamalıdır" dedi.





"TEDAVİSİ MÜMKÜN"

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu kaydeden Temuray, "Çok kilolu veya obez olmak, ileri yaş ve erkek cinsiyette olmak, sigara ve alkol kullanımı, genetik faktörler ve anatomik anomaliler, diyabet hastalıklarının başlıca nedenleri vardır. Klinik bulgular eşliğinde uyku laboratuvarlarında sürece başlıyoruz. Polisomnografi denilen (uyku testi), vücudunuza yerleştirilen elektrotlarla uyku sırasındaki var olan değişimleri tespit eden cihaz ile kesin tanı koyuyoruz. Tedavinin ardından da yaşam şekli değişikliği önerileri, yatak pozisyonunun değişikliği, genellikle sırtüstü uyurken ama kişiden kişiye değişen pozisyonlarda olabileceği için kişiye özel yatak pozisyonu eğitimleri verdiriyoruz. Seçilmiş hastalara alt çeneyi ve dili ön tarafta tutmayı hedefleyen ağız içi araç kullanımı önerilerek tedaviye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





ASTIM HASTALARI DİKKAT

Astım rahatsızlıklarında yaz aylarıyla birlikte artışlar yaşandığına işaret eden Temuray, "Klima demek nem demek, klima demek toz demek, bakteri ve mantar enfeksiyonları demek, küf demek, alerji demek o nedenle astım hastaları klima kullanımına dikkat etmeli. Astımlı hastalarda bu bahsettiğim patojenler akciğerlerde ödeme neden olacağı ve nefes darlığı yapacağı için klima kullananların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan biri klima nem dengesini düzenlemek. Yani klimayı kısa aralıklarla ve havalandırarak çalıştırmak gerekir. Klimanın periyodik bakımlarının ihmal edilmemesi çok önemli. Çünkü içeride oluşan nem, dengesi toz ve küfün periyodik bakımlarla mutlaka ve mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Bir husus ise astımlı hastalar uzun süre klima kullanmamalı, mutlaka pencere açarak hava sirkülasyonu sağlamalı, mutlaka 10 günde bir klimaların filtreleri temizlenip iyice kurutulmalı" diye konuştu.