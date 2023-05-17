Bu hastalığın zamanı geldi! Gözlerinizdeki bu hisse dikkat

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıağaoğlu, halk arasında "kırmızı göz" olarak da bilinen konjonktivitin, göz yüzeyinde bulunan konjonktiva zarının enfeksiyon veya alerji nedeniyle hasarlanmasıyla meydana geldiğini aktardı.

Bakteriyel ve viral konjonktivitlerin bulaşıcı olduğuna işaret eden Hacıağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kış aylarında daha çok canlı kalabilen virüsler, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, kreşler gibi kapalı mekanlarda temasın artmasına bağlı olarak daha çok bulaşmaktadır. Viral konjonktivit nedenlerinden özellikle 'adenoviral konjonktivit' temas edilen yüzeylerden, öksürme veya hapşurma ile havadan çok hızlı bulaşmakta ve ev içi salgınlara neden olur. Alerjik konjonktivitler ise toz, polen, akar maruziyetine bağlı olarak kişide ortaya çıkan, sıklıkla mevsimsel özellik gösteren ve bulaşıcı olmayan bir konjonktivit tablosuna neden olur."