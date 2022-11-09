Bu hastalık görme kaybına neden oluyor! 4 hastadan sadece biri farkında...

Aynı zamanda göz tansiyonu olarak da bilinen glokom, kalıcı görme kaybının en önemli 3. nedenidir. Görme sinirinin ilerleyici hasarıyla karakterize bir hastalık dünyada yaklaşık 70 milyon kişiyi etkiliyor. Ülkemizde ise sadece 500 bin kişiye bu hastalığın tanısı konulsa da yaklaşık 2 milyon vaka olduğu tahmin ediliyor. Geç fark edilen ve görme kaybı oluşana kadar belirti vermeyen bu hastalık için yapılması gerekenler ise şöyle...

Giriş Tarihi: 09.11.2022 16:29 PAYLAŞ ABONE OL

Genellikle 40 yaş üzerindeki kişilerde görülse de yenidoğan döneminden itibaren her yaş grubunu etkileyebilen glokom başlıca açık açılı ve kapalı açılı olmak üzere iki tipte gelişiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan, glokomun en sık görülen tipi olan açık açılı glokomun çoğunlukla görme alanında belirgin bir hasar gelişinceye dek sinsice ilerlediğine dikkat çekerek, "Bu nedenle hastalar hekime ancak görme kaybı ileri boyutlara ulaştığında başvuruyorlar. Ne yazık ki kaybedilen görme alanı ve sinir hücreleri geri döndürülemiyor. Bu nedenle hiçbir yakınması olmasa dahi herkesin yılda bir kez göz muayenesi olması, erken tanı için çok önemli." diyor.

Bu etkenler riski artırıyor! Glokom teşhis edilen hastaların yüzde 90 gibi oldukça yüksek bir oranında hiçbir neden tespit edilemiyor. Ailesinde göz tansiyonu hikayesi olan kişilerde glokom riskinin 7-10 kat arttığı biliniyor. Bunun yanı sıra 40 yaş üzerinde olmak, herhangi bir hastalık nedeniyle kortizon kullanımı ve göze gelen travmalar gibi gözün anatomik yapısını bozan etkenler, göz içi darlıkları, katarakt nedeniyle göz içindeki akım yollarının daralması, geçirilen göz ameliyatları ve tansiyon yükselmesi gibi faktörler glokom riskini artırıyor.