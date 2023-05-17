Bu hastalık günde 25 bin insanı öldürüyor! Riskini ortadan kaldırmak için...

Dünya çapında en sık görülen hastalıklardan birinin hipertansiyon (yüksek tansiyon) olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu “Dünyada her 10 kişiden 3’ü hipertansiyon hastası ve bu hastaların yüzde 50’si hastalık belirti göstermediği için farkında değil. Maalesef birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor. Hipertansiyon önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Fakat buna rağmen dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insan hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günde 25 binden fazla ölüm demek” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:45 PAYLAŞ ABONE OL

2025 yılına gelindiğinde dünyada 1.5 milyar insanın hipertansiyon hastası olabileceğinin öngörüldüğünü belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu, hipertansiyonun yüksek kan basıncı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Topcu, "Hipertansiyon, kalp hastalığı, felç, böbrek yetmezliği, göz hasarı, damar hasarı gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle, hipertansiyonun tedavi edilmesi ve kontrol altında tutulması önemlidir" diye konuştu.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ İLE KONTROL ALTINDA TUTULABİLİR Hipertansiyon riskini azaltmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapılması gerektiğini söyleyen Topcu, korunmak için şu önerilerde bulundu: "Sağlıklı beslenin: Yeterli miktarda meyve, sebze, bakliyatlar, tam tahıllı gıdalar, düşük yağ içerikli gıdalar, balık, doymamış yağ asitleri (zeytinyağı gibi), düşük oranda kırmızı et ve doymuş yağ asidi içeren, sağlıklı ve dengeli beslenme biçimi benimsenmeli. Ayrıca şeker oranı yüksek yiyeceklerden, işlenmiş gıdalardan ve fast foodlardan kesinlikle uzak durulmalı.