Bu hastalık her 10 kişiden 1’inde görülüyor! Çok susayanlar dikkat...





ORGANLARDAKİ TAHRİBATI YÜKSEK

DİYABET hastalığı ilerledikçe bazı organlara da zarar verdiğinin altını çizen Uzm. Dr. Vural, bu zararları şöyle sıraladı:

DİYABETİK RETİNOPATİ: Göz damarlarının tutulması ile ortaya çıkar. Körlüğe neden olabilir.

DİYABETİK NEFROPATİ: Böbrek damarlarının tutulması ile oluşur. Böbrek yetersizliğine neden olabilir.

DİYABETİK NÖROPATİ: Değişik sinirlerin tutulması sonucu o bölgenin uyuşması veya güç kaybıyla ortaya çıkar.

ENFEKSİYONLAR: Diyabet hastalarında enfeksiyonlara (iltihap) yatkınlık artmıştır. Bu yatkınlık vücut direncinin düşmesinden ve organların kanlanmasının bozulmasından ileri gelir.

DAMAR SERTLİĞİ (ATEROSKLEROZ): Ortaya çıktığı organa göre kalp krizinden felce kadar çeşitli hastalıklara neden olur.





TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

"Şeker hastalarını sürekli insülin yapmaktan kurtaracak yeni gelişmeler var mı?" sorusuna ise Uzm. Dr. Vural, şu yanıtı verdi: "Doğru seçilmiş tip 2 şeker hastalarının metabolik cerrahi ameliyatları ile tedavisi mümkün. Hastaların yüzde 80- 90 kadarında tam düzelme sağlanabiliyor. Son yıllarda pankreasın insülin salgılayan beta hücrelerinin şeker hastalarına nakli yapılmaktadır. Ancak nakil olan hastalar hayat boyu vücudun bu hücreleri reddetmemesi için ilaç kullanmak zorunda kalmaktadırlar."