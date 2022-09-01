Bu hata bunama riskini iki katına çıkarıyor! Uzmanlar asla yapılmaması konusunda uyarıyor…

Demans, hem hastalığı yaşan hem de etrafındakiler için üzücü ve travmatik bir hastalıktır. Hastalığı önlemenin yolları araştırılırken bazı çalışmalara göre çeşitli alışkanlıklar riski artırmaktadır.Hafızanın ve bilişsel işlevinin bozulmasına neden olan durumlar ise maalesef oldukça yaygındır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında 55 milyondan fazla insan bunamayla yaşıyor ve her yıl10 milyon yeni vaka da bu rakama ekleniyor.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:31 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan araştırmalara göre, bunamayı önlemeye yardımcı olmak için hemen bırakmanız gereken yedi alışkanlık bulunuyor.

GAZLI İÇECEKLER Bir kutu kola veya meyve suyunun bunama geliştirme riskini artırabileceği ortaya çıktı. Çin'deki Tianjin Tıp Üniversitesi'nden Huiping Li tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, gazlı içecekler ve çikolata gibi en yüksek miktarda ultra işlenmiş gıdaları tüketenlerin, en düşük miktarlarda yiyenlere göre demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.