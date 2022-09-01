Bu hata bunama riskini iki katına çıkarıyor! Uzmanlar asla yapılmaması konusunda uyarıyor…

Yapılan araştırmalara göre, bunamayı önlemeye yardımcı olmak için hemen bırakmanız gereken yedi alışkanlık bulunuyor.
GAZLI İÇECEKLER
Bir kutu kola veya meyve suyunun bunama geliştirme riskini artırabileceği ortaya çıktı. Çin'deki Tianjin Tıp Üniversitesi'nden Huiping Li tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, gazlı içecekler ve çikolata gibi en yüksek miktarda ultra işlenmiş gıdaları tüketenlerin, en düşük miktarlarda yiyenlere göre demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Ne yazık ki, sosis, ketçap ve cips gibi en sevdiğimiz tatların çoğu yüksek oranda işleniyor ve bu da onları çok sık tüketildiğinde büyük bir risk faktörü haline getiriyor.
Yapılan çalışmalarda bu gıdaları tüketmenin düşünme ve hafıza becerileri üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilen katkı maddeleri veya paketlemeden hatta ısıtma sırasında üretilen zararlı molekülleri de içerebilir.
Araştırmalar, ultra işlenmiş gıdaların artan demans riski ile ilişkili olduğunu göstermenin yanı sıra, bunları sağlıklı seçeneklerle değiştirmenin ise demans riskini azaltabileceği kanıtlar nitelikte...
HAZIR KURABİYELER
Çok fazla çikolata ve bisküvi gibi yiyecekler size fayda sağlamaz, çünkü bunlar çok işlenmiş ve şekerlidir.
Araştırmaya göre, ultra işlenmiş gıdaların günlük alımındaki her %10'luk artış, insanlarda %25 daha yüksek bunama riski yaratıyor. Bu nedenle, gün içerisinde her gün fazladan birkaç bisküvi veya çikolata tüketmek bile bunama riskinizi artırabilir.
ÇOK OTURMAK
Hepimiz, tüm gün masada oturup bütün gün ekrana bakmanın sağlığımız için pek iyi olmadığını biliyoruz, ancak görünüşe göre hareketsiz işler bunama riskini de artırıyor.
İngilterede Alzheimer's Research'de araştırma başkanı olan Dr Sara Imarisio, "Beynimiz inanılmaz derecede karmaşıktır, hafızamızdan ve ayrıca düşündüğümüz, hissettiğimiz ve yaptığımız şeylerden sorumludur." diyor.
Yaşlandıkça beyin sağlıklı tutmak, beyin hücrelerine fiziksel olarak saldıran ve kim olduğumuzu bile unutturabilen Alzheimer gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olmaktadır.
Fiziksel ve sosyal olarak aktif olmanın genel olarak daha mutlu, daha sağlıklı ve daha olumlu hissetmemize yardımcı olacağı bilinmektedir. Ağırlık kaldırmak ve maraton koşmak herkes için uygun olmayabilir, ancak hayatımızda fiziksel olarak aktif kalmamızın başka birçok yolu vardır.
Sichuan Üniversitesi'nden Huan Song tarafından yapılan ve Neurology Journal'da yayınlanan farklı araştırmalara dikkat çeken Imarisio, aktivitenin kendisinin sağladığı faydanın yanında sağlığınıza daha büyük yararlar getirdiğini belirtiyor.
"Araştırmacılar, demansın en yaygın nedeni olan Alzheimer için yüksek genetik risk taşıyan kişilerin bile fiziksel olarak aktif kalmalarının hastalığa yakalanmamalarına yardımcı olabileceğini buldu."
SOSYAL İZOLASYON
Sosyal etkileşim, beyni keskin tutmanın ve bunama riskinizi azaltmanın oldukça önemli bir yoludur. Sosyal ortamlardan kaçınmak, sağlığınızı riske atmak anlamına gelmektedir.
Song'un araştırmasına göre, sık egzersiz ile günlük aile ve arkadaş ziyaretleri de dahil olmak üzere çeşitli aktivitelerle meşgul olan kişiler, daha az meşgul olan kişilerle karşılaştırıldığında sırasıyla %35 ve %15 daha düşük riske sahiptir.
EV İŞLERİ
Aynı araştırmaya göre, ev işlerini yapmak demans riskini %21 oranında azaltmaktadır. Bu nedenle sadece çarşafları yıkayarak veya evi süpürerek bile beyin aktivitenizi biraz arttırmak, zihninizi aktif tutmanıza yardımcı olacaktır.