Bu hataya dikkat! Adeta kemiklerin içini boşaltıyor





15 DAKİKADA KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Kemik yoğunluğu ölçümünün önemine dikkat çeken Dr. Keçebaş, şöyle dedi: "Kemik yoğunluğu ölçümü, kemiklerin ne kadar güçlü ve yoğun olduğunu görmek için yapılan bir testtir. Bu test, özellikle osteoporoz gibi kemik hastalıklarını erken dönemde tespit etmek ve kemiklerin kırılmaya ne kadar yatkın olduğunu belirlemek için kullanılır. Kemik yoğunluğu düştükçe, kemiklerin kırılma riski artar. Test sırasında kişi bir masaya uzanır ve cihaz, düşük düzeyde X-ışını kullanarak kalça, bel ve bilek kemiklerinin yoğunluğunu ölçer. İşlem ağrısızdır ve yaklaşık 10-15 dakika sürer. Kemik yoğunluğu ölçümü son derece güvenlidir. Kullanılan X-ışını dozu çok düşüktür ve genellikle günlük hayatta aldığımız doğal radyasyon miktarından çok daha azdır."