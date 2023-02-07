Bu hava sıcaklıklarına dikkat! Gözlerde büyük hasarın sebebi

YORGUN GÖZLER Kış ayları daha karanlıktır ve doğal ışık daha azdır, bu da belirli görevleri, örneğin okuma ve yazmayı zorlaştırabilir. Düşük ışıkta görmek için gözlerinizi zorlamak, gözlerinizin normalden daha çabuk yorulmasına neden olarak göz yorgunluğuna neden olabilir. Bunu önlemek için, yakın çalışma yaparken bir lamba yakmayı deneyin ve iyi görmek için gözlüğe ihtiyacınız varsa, gözlerinizi aşırı zorlamamak için gözlük taktığınızdan emin olun.

IŞIĞA DUYARLI GÖZLER Kış aylarında güneş gökyüzünde daha alçak olma eğilimindedir ve bu durum özellikle araç kullanırken görme güçlüğüne, ışık hassasiyetine ve UV ışınlarının neden olduğu hasarlara neden olabilir. Sadece yazın değil, kışın da güneş gözlüğü takmayı alışkanlık haline getirmeye çalışın. Araba kullanıyorsanız, alçak, parlak güneşe her zaman hazırlıklı olmak için arabanızda yedek bir güneş gözlüğü bulundurun. Güneş gözlükleri ayrıca gözlerinizi, katarakt gibi birçok göz sorununa katkıda bulunabilen güneşin zararlı UV ışınlarından korur. Güneş gözlüklerinizin %100 UVA ve UVB korumalı olduğundan emin olun.