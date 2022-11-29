Bu iki belirtiye dikkat! Vücuttaki B12 vitaminin bittiğinin işareti: Beyinde hasar bırakıyor…

Mount Sinai'ye göre Bvücudun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur ve hepsi sağlıklı saç, tırnak, göz, karaciğer ve sinir sisteminin korunmasında önemli bir rol oynar. B12 vitamini özellikle önemli bir besindir çünkü kırmızı kan hücrelerinin ve DNA'nın oluşmasına yardımcı olur.

Michigan Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan Dr. Eduardo Villamor, daha önce Insider'a verdiği demeçte, ABD'de B12 vitamini eksiklikleri nadir olmasına rağmen, vejetaryenler ve veganlar duruma daha duyarlıdır.

Villamor, B12 vitamini eksikliğinin semptomlarının, bir kişinin ne kadar süredir besinsiz kaldığına göre değiştiğini söyledi.Hafif B12 vitamini eksiklikleri, bazen zayıflatıcı olabilen yorgunluğa neden olur; Doktorlar geçenlerde İngiltere'de yıllardır aşırı yorgunluk ve yürüme güçlüğü yaşayan bir kadına tehlikeli derecede düşük B12 vitamini seviyesi teşhisi koydu.