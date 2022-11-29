Bu iki belirtiye dikkat! Vücuttaki B12 vitaminin bittiğinin işareti: Beyinde hasar bırakıyor…

Mount Sinai'ye göre Bvücudun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur ve hepsi sağlıklı saç, tırnak, göz, karaciğer ve sinir sisteminin korunmasında önemli bir rol oynar. B12 vitamini özellikle önemli bir besindir çünkü kırmızı kan hücrelerinin ve DNA'nın oluşmasına yardımcı olur.
Michigan Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan Dr. Eduardo Villamor, daha önce Insider'a verdiği demeçte, ABD'de B12 vitamini eksiklikleri nadir olmasına rağmen, vejetaryenler ve veganlar duruma daha duyarlıdır.
Villamor, B12 vitamini eksikliğinin semptomlarının, bir kişinin ne kadar süredir besinsiz kaldığına göre değiştiğini söyledi.Hafif B12 vitamini eksiklikleri, bazen zayıflatıcı olabilen yorgunluğa neden olur; Doktorlar geçenlerde İngiltere'de yıllardır aşırı yorgunluk ve yürüme güçlüğü yaşayan bir kadına tehlikeli derecede düşük B12 vitamini seviyesi teşhisi koydu.
B12 KIRMIZI KAN HÜCRELERİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİDİR
B12 vitamini, vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasında özellikle önemli bir rol oynar. B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan protein olan hemoglobin yapımının karmaşık sürecine katkıda bulunur. B12, vücudun sonunda hemoglobine dönüştüğü kimyasal "süksinil CoA"yı aktive eder.
DNA OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ ROL OYNAR
Ulusal Sağlık Enstitülerine göre B12 vitamini, DNA ve RNA oluşturan biyolojik süreçleri katalize etmeye yardımcı olur. NIH'ye göre, B12 eksikliği olan kişiler DNA'yı yavaşça sentezler. DNA, tüm hücrelerin yapı taşı olduğundan, vücut büyük, anormal kırmızı kan hücreleri ürettiğinde, yeterli B12 vitaminine sahip olmayan kişilerde megaloblastik anemi gelişebilir.
SİNİRLERİN SAĞLIĞINI KORUR
Cognitive Neuroscience Society' ye göre B12, B1 ve B6, "nörotropik" B vitaminleri olarak bilinir çünkü sağlıklı bir merkezi ve periferik sinir sisteminin korunmasında rol oynarlar.
B12 vitamini , sinirlerin etrafına sarılmış koruyucu bir kılıf olan miyelin oluşumuna yardımcı olur. Cleveland Clinic'e göre miyelin kılıflar, sinirlerin diğer sinirlere hızlı ve verimli bir şekilde elektriksel uyarılar göndermesine olanak tanır.
CNS, besinin ayrıca yeni sinirler oluşturmada ve yaralanmadan sonra sinirleri onarma da önemli bir rol oynadığını söyledi. B12'deki bir eksiklik, beynin omuriliğinin bozulması, beynin dışındaki sinirlerin hasar görmesi ve bilişsel işlev bozukluğu ile kendini gösteren "muazzam bir sağlık sorunu" yaratabilir.
KEMİKLERİ ZAYIFLATIR
Düşük B12 vitamini seviyeleri, osteoporoz veya kemiklerin zayıflaması ile ilişkilendirilmiştir. 2015 yılında yapılan bir inceleme, B12 eksikliğinin vücudun "osteoklastlar" veya kemiği parçalayan hücreler yapmasını tetikleyebileceğini buldu.
B12 vitamini fazla tükettiğinizde kemiklerinize de zarar verebilir. Menopoz sonrası 75.000 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, önerilen günlük B12 miktarını çok aşan takviyeleri alanların kalça kırığı riskinin arttığını buldu.