Bu iki malzeme balgamı söküp atıyor! Boğazı tamamen mikroplardan arındırıyor

Etkilerini artırmak için bu ev ilaçları, boğazı kayganlaştırmaya ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilecek balla tatlandırılabilir. Bal ayrıca, herhangi bir öksürüğü tedavi etmeye yardımcı olan enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalara karşı da oldukça etkilidir. Balın 2 yaşın altındaki çocuklarda veya diyabet öyküsü olan veya bal, polen veya propolis alerjisi olan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

Sağlık yararları içermelerine rağmen, bu ilaçların doktor tarafından reçete edilen tedavinin yerini almadığını vurgulamak önemlidir. Çaylar genellikle hamilelik sırasında tavsiye edilmediğinden mutlaka doktor kontrolünde tüketmelidir. Hamilelik sırasında öksürüğü tedavi etmenin diğer yolları hakkında bilgi edinmeniz gereklidir. Ayrıca tüm bu tariflerin, herkes için öncelikle doktor danışmanlığında kullanılması gerektiğini vurgulamak da önemlidir. İşte öksürüğü bitirecek o tariler…