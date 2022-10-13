Bu iki malzeme balgamı söküp atıyor! Boğazı tamamen mikroplardan arındırıyor

Etkilerini artırmak için bu ev ilaçları, boğazı kayganlaştırmaya ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilecek balla tatlandırılabilir. Bal ayrıca, herhangi bir öksürüğü tedavi etmeye yardımcı olan enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalara karşı da oldukça etkilidir. Balın 2 yaşın altındaki çocuklarda veya diyabet öyküsü olan veya bal, polen veya propolis alerjisi olan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiğini unutmayın.
Sağlık yararları içermelerine rağmen, bu ilaçların doktor tarafından reçete edilen tedavinin yerini almadığını vurgulamak önemlidir. Çaylar genellikle hamilelik sırasında tavsiye edilmediğinden mutlaka doktor kontrolünde tüketmelidir. Hamilelik sırasında öksürüğü tedavi etmenin diğer yolları hakkında bilgi edinmeniz gereklidir. Ayrıca tüm bu tariflerin, herkes için öncelikle doktor danışmanlığında kullanılması gerektiğini vurgulamak da önemlidir. İşte öksürüğü bitirecek o tariler…
LİMON SUYU VE BAL
Limon suyu ve bal, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için balgam söktürücü etki içerir. Öksürüğü hafifletebilen ve soğuk algınlığı ve grip iyileşmesini hızlandırabilen solunum yolu iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir. Ek olarak bal, boğazınızı nemlendirebilir ve doku tahrişini azaltabilir, bu da öksürüğün rahatlamasına katkıda bulunur.
İçindekiler:
Nasıl hazırlanır:
Tüm malzemeleri blenderda karıştırın ve bal ile tatlandırın, içmeden önce mümkün olan en kısa sürede içmeye özen gösterin.
TARÇINLI ZENCEFİL ŞURUBU
Tarçınlı zencefil şurubu, boğazınızda ve üst solunum yollarında biriken balgamı doğal kurutma gücüne sahiptir, bu sayede en iyi balgam söktürücü tariflerden biridir. Soğuk algınlığı veya gripten kaynaklanan balgamlı öksürükle mücadelede kullanılabilir.
İçindekiler:
Nasıl hazırlanır:
Suyu şekerle kaynatın, şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Ocağı kapatın, zencefil ve tarçını ekleyin ve karıştırın. Şurubu temiz ve kuru bir cam kavanozda saklayın. Günde 3 kez 1 çay kaşığı zencefil şurubu alın.
Bu şurup, kanama ve morarma riskinizi artırabileceğinden, pıhtılaşma sorunu geçmişi olan veya antikoagülan alan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Ayrıca bu şurubu doğuma yakın veya düşük öyküsü olan hamileler kullanmamalıdır.
NANE ÇAYI
Nane çayı, soğuk algınlığı ve gripte yaygın olan öksürük, balgam, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı gibi semptomları iyileştirebilen esansiyel bir yağ olan mentol bakımından zengindir. Bu çay ayrıca vücudun soğuk algınlığıyla savaşmasına ve daha hızlı iyileşmesine yardımcı olan antibakteriyel, antiviral ve antienflamatuar özellikler içerir.İçindekiler:
Nasıl hazırlanır:
Naneyi kaynar su ile birlikte bir çay fincanına ekleyin ve 5 ila 10 dakika kadar demlenmesine izin verin. Süzün, istenirse balla tatlandırın ve günde 3 ila 4 bardak alın.
KEKİK VE BAL
Bu kekik ve bal; "timol, karvakrol, simen ve linalool" gibi iltihap önleyici ve antiseptik maddeler açısından zengindir. Bunlar balgamın giderilmesine yardımcı olan balgam söktürücü etkiye sahiptir ve ayrıca öksürüğü, burun akıntısını ve burun tıkanıklığını gidermek için boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.
Bal, propolis veya polen alerjisi olan kişiler bu karışıma bal eklememeli, sadece kekik ile almalıdır.
İçindekiler:
Nasıl hazırlanır:
Kaynayan suya kuru kekik ekleyin ve 5-10 dakika bekletin. Günde 3 bardak süzün ve için.
Kekik-bal karışımı, mide problemleri (gastrit veya ülser gibi), karaciğer hastalığı olan veya varfarin veya klopidogrel gibi antikoagülan kullanan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
SOĞAN VE SARIMSAK ŞURUBU
Balgam için en iyi çözümlerden biri; balgam söktürücü ve antiseptik özellikler içeren soğan ve sarımsaktan geçiyor. Daha fazla balgam üretimini önlemek için balgamı gevşetmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve üst solunum yollarındaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.
İçindekiler;
Nasıl hazırlanır:
Soğanı ve sarımsağı bir cam kaba koyun, soğan ve sarımsağın üzerini geçecek kadar bal ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın ve bir gün buzdolabında saklayın. 2 yaşından büyük çocuklar günde 3 kez 2,5 mL şurup veya yaklaşık yarım çay kaşığı alabilir. Yetişkinler günde 3 defaya kadar 5 mL veya 1 çay kaşığı alabilir. Buzdolabında 1 hafta sonra kullanılmayan bu karışımı mutlaka çöpe atın.
Bal içerdiği için bu soğan ve sarımsak şurubu 2 yaşın altındaki çocuklarda ve gestasyonel diyabetli hamilelerde kullanılmamalıdır. Bal glisemik artışlara neden olabileceğinden, diyabet öyküsü olan kişiler de bu şurubu almaktan kaçınmalıdır.
EKİNEZYA ÇAYI
Ekinezya çayı, flavonoidler, hindiba yardımcıları ve rosmarinik gibi antioksidan, iltihap önleyici ve bağışıklık sistemini uyarıcı maddeler açısından zengindir. Bunlar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve balgamlı öksürükleri hafifletmeye yardımcı olan soğuk algınlığı, grip veya sinüzit süresini azaltmaya yardımcı olur.
İçindekiler:
Nasıl hazırlanır:
1 çay kaşığı ekinezya kökü veya yapraklarını kaynayan su bardağına koyun. 15 dakika bekletin, süzün, ardından günde iki kez için.
Ekinezya çayı çocuklar, hamile kadınlar veya emziren kadınlar tarafından kullanılmalıdır. Ayrıca astım, tüberküloz veya romatoid artrit, lupus veya sedef hastalığı gibi otoimmün hastalıkları olan kişilerde de kaçınılmalıdır.
Tüm bu tariflerin yanı sıra rahatsız edici olan balgam üretimini hafifletmek için mutlaka bol su tüketimi önemlidir.