Bu ikili kalbin ilacı! İşte kalbi saat gibi çalıştırıp gençleştiren besin

Hem tereyağı hemde Türk kahvesi ikisi de başlı başına şifa niteliğinde. Bir araya gelmeleri ise adeta ortaya şifa deposu oluşturmakta. Bu ikili, yapılan araştırmaya göre kalp ve damar hastalıklarından felç riskini azaltmaya kadar oldukça etkili…
Kahveye az bir miktarda eklenen tereyağı veya hindistan cevizi yağı kalp damar hastalıklarına karşı vücudu korumaya yardımcı olur. Bazı araştırmalar, Hindistan cevizi yağının kalp hastalığına karşı koruyucu olan HDL kolesterolü yükseltebileceğini göstermektedir. Tereyağlı kahve tüketmek; kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlarken, felç ve tip 2 diyabet riskini de azaltır. Tokluk hissi sağlayan bu kahve, düzenli ve doğru bir miktarda tüketildiğinde kalp sağlığını korur. Sağlıklı beslenmek, düzenli yürüyüş yapmak ve belli bir oranda tüketilen tereyağlı kahve kalp damarlarına karşı kalkan olabilir.
Tereyağlı kahve içmek, vücuttaki yağ yakımını hızlandırır. İştahı bastırılmasına yardımcı olarak tokluk hissi yaratır. Böylece kilo vermeyi sağlar. Aynı zamanda beyin hücrelerini koruma potansiyeline de sahiptir.
TEREYAĞLI KAHVE YAPIMI
İlk olarak bir cezveye, 1 fincan soğuk içme suyu doldurun.
Üzerine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ekleyin.
İçerisine de 1 çay kaşığı tuzsuz tereyağını ekleyerek iyice karıştırın ki içerisindeki tereyağı erisin.
Daha sonra cezveyi ocağa alarak kısık ateşte pişirin.
Kahve köpürmeye başladığı zaman ocağın altını kapatarak servise hazırlayabilirsiniz.
TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI
Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur.
İçeriğindeki kafein sayesinde vücutta adrenalin hormonu salgılar. Böylece kalp ve dolaşımın uyandırılmasını sağlar.
Türk kahvesinin içerisindeki antioksidan, cilt ve vücut hastalıklarından koruyarak yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.
Türk kahvesi içmek, vücudun metabolizma hızını artırarak yağ yakımını artırır.
Zihni açmaya, migren gibi baş ağrılarının etkilerini azaltmayı sağlar.
Alzheimer, Parkinson ve depresyon gibi hastalıklara karşı etkilidir.
TEREYAĞININ FAYDALARI
Tereyağının içerisindeki antioksidan sayesinde vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
Sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Kemik sağlığının korunmasına yardımcı olarak kireçlenmeyi engeller.
Vücutta yer alan kanser hücrelerinin dağılmasını önler.
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.
KALBE İYİ GELEN BESİNLER
AVOKADO
Avokado, lif ve potasyum açısından zengin besin kaynağıdır.
İyi bir doymamış yağ kaynağıdır.
Bu özellikleri sayesinde yüksek kolesterolün ve kan basıncının düşürülmesini sağlar. Böylece kalp hastalıklarının risklerini azaltmaya yardımcı olarak kalp sağlığını destekler.
ISPANAK
Ispanağın içerdiği besinler, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
Ispanak yemek, kardiyovasküler sistemin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.
Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.
Ispanak gibi diğer yeşil yapraklı sebzeler de kalp sağlığını destekler. Örneğin pazı ve roka gibi sebzeler tüketmek kalp hastalığı riskini önemli derecede azaltır.
KETEN TOHUMU
Keten tohumu; potasyum, E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri açısından çok zengin değerlere sahiptir. İçerdiği bu değerler sayesinde kalp hastalıklarına karşı önemli derecede koruma sağlar.
Keten tohumunu salata ve yoğurdun içerisine serperek tüketebilirsiniz.
CEVİZ
Ceviz; magnezyum, magnem ve bakır içerir. İyi bir lif ve mikro besin kaynağıdır.
Beslenme sisteminizde yer alacak birkaç porsiyon ceviz; kalp hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olur, kolesterol seviyelerini düzenler.
BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolata, içerdiği antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını artırmaya yardımcı olur.
Kan basıncını düşürmeyi sağlar, kan pıhtılaşmasını engeller ve felç riskini düşürür.
UYARI
Alerjisi olanlar, belli bir hastalığı olanlar ve tedavi altında olan kişiler bu iki karışımı tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmaları gerekmektedir.