Bu ikili kalbin ilacı! İşte kalbi saat gibi çalıştırıp gençleştiren besin

Hem tereyağı hemde Türk kahvesi ikisi de başlı başına şifa niteliğinde. Bir araya gelmeleri ise adeta ortaya şifa deposu oluşturmakta. Bu ikili, yapılan araştırmaya göre kalp ve damar hastalıklarından felç riskini azaltmaya kadar oldukça etkili…

Kahveye az bir miktarda eklenen tereyağı veya hindistan cevizi yağı kalp damar hastalıklarına karşı vücudu korumaya yardımcı olur. Bazı araştırmalar, Hindistan cevizi yağının kalp hastalığına karşı koruyucu olan HDL kolesterolü yükseltebileceğini göstermektedir. Tereyağlı kahve tüketmek; kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlarken, felç ve tip 2 diyabet riskini de azaltır. Tokluk hissi sağlayan bu kahve, düzenli ve doğru bir miktarda tüketildiğinde kalp sağlığını korur. Sağlıklı beslenmek, düzenli yürüyüş yapmak ve belli bir oranda tüketilen tereyağlı kahve kalp damarlarına karşı kalkan olabilir.