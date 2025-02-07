Bu ikiliyi karıştırıp yediğinizde faydası 7 kat artıyor! Haftada 3 gün tüketin faydasını görün…

Sağlıklı besin kombinasyonları, vücudun vitaminleri daha verimli emmesini sağlar ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bu kombinasyonlardan biri olan avokado ve domates ikilisine gelin birlikte bakalım…
AVOKADO VE DOMATES
Her ikiside kendi içinde birçok vitamin bulunduruyor. Domates ve avokadoyu birlikte yediğinizde, domatesten 7 kat daha fazla sağlıklı likopen emilimi gerçekleşir.
Domatesteki antioksidan olan likopen yağda çözünür, yani yağın kolay bir şekilde emilmesini sağlar. Avokadonun sağlıklı yağları, tek başına domates yemekten daha fazla likopen emilmesine yardım eder.
A,D,E VE K VİTAMİNLERİNİ İÇERİR
Domates, tüm vücut emilimleri için gerekli olan A,D,E ve K vitaminlerini içerir. Avokado ise domatesteki besinlerden tam olarak yararlanmanızı sağlayarak gerekli olan yağları salgılar.
Domates doğal şeker içerir. Avokadonun sağlıklı yağları ve lifi ile birleşince dengeli bir glisemik tepki oluşur. Bu tepkime sonucunda kan şekeri artışları önlenir ve gün boyu enerji seviyeleriniz yüksek olur.
Yağlar, likopeni çevreler ve onu daha iyi emmenize yardımcı olan daha sağlam bir yapı oluşturur. Bu yüzden avokado gibi zeytinyağı da bu görevi görür.
SAĞLIKLI KARIŞIM YAPABİLİRSİNİZ
Avokado ve domates, çeşitli yemeklerde lezzetli ve sağlıklı bir karışım yapmak için birleştirilebilir. Avokado ve domates salatası, doğranmış avokado ve zeytinyağı, limon suyu ve taze yeşillikler ile tüketilebilir.
Domatesteki likopen, akciğer ve mide kanserini önlemede rol oynar. Avokado, likopen emilimini arttırarak bu koruyucu etkileri en üst düzeye çıkarır. Hem avokado hem de domates, artrit, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur.
KABIZLIĞI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ
Avokadodaki lif, sağlık bir bağırsak hareketini desteklerken, domatesler hidrasyon ve lif sağlayarak sindirime yardımcı olur. Bunun sonucunda, vitamin dolu olan bu iki sebze ile kabızlığı önleyebilirsiniz.
DİYET DOSTU
Avokado diyetlerin vazgeçilmez besinidir. Tok tutucu özelliği sayesinde hemen hemen her diyet listesinde sıkça kullanılır.