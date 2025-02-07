Bu ikiliyi karıştırıp yediğinizde faydası 7 kat artıyor! Haftada 3 gün tüketin faydasını görün…

Sağlıklı besin kombinasyonları, vücudun vitaminleri daha verimli emmesini sağlar ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bu kombinasyonlardan biri olan avokado ve domates ikilisine gelin birlikte bakalım…

Domatesteki antioksidan olan likopen yağda çözünür, yani yağın kolay bir şekilde emilmesini sağlar. Avokadonun sağlıklı yağları, tek başına domates yemekten daha fazla likopen emilmesine yardım eder.

Her ikiside kendi içinde birçok vitamin bulunduruyor. Domates ve avokadoyu birlikte yediğinizde, domatesten 7 kat daha fazla sağlıklı likopen emilimi gerçekleşir.

A,D,E VE K VİTAMİNLERİNİ İÇERİR

Domates, tüm vücut emilimleri için gerekli olan A,D,E ve K vitaminlerini içerir. Avokado ise domatesteki besinlerden tam olarak yararlanmanızı sağlayarak gerekli olan yağları salgılar.

Domates doğal şeker içerir. Avokadonun sağlıklı yağları ve lifi ile birleşince dengeli bir glisemik tepki oluşur. Bu tepkime sonucunda kan şekeri artışları önlenir ve gün boyu enerji seviyeleriniz yüksek olur.

Yağlar, likopeni çevreler ve onu daha iyi emmenize yardımcı olan daha sağlam bir yapı oluşturur. Bu yüzden avokado gibi zeytinyağı da bu görevi görür.