Bu ikiliyi tek bir kapta bekletince ilaca dönüşüyor! Vücutta toksin bırakmıyor bağırsaklardaki kurtları döküyor...

Zeytinyağı ve incir gibi iki şifalı besini bekletip oluşturduğunuz kür adeta ilaca niteliğinde. Zeytinyağlı incir kürü; potasyum, demir, kalsiyum, çinko, A, C, E ve K vitaminleri içerir. Bu kür sayesinde zeytinyağı ve kuru incirin faydalarını iki katına çıkarabilir.
İncir, lifli içeriği sayesinde bağırsakların hızlı hareket etmesini sağlar. Zeytinyağı da bağırsağın iç yüzeyinin yenilenmesine yardımcı olur böylece kabızlık problemini ortadan kaldırır.
Sindirim sistemini düzenli bir şekilde çalıştırır. Lif oranı yüksek olduğu için kanser riskinin azalmasını sağlar.
Vücuttaki toksinlerin artmasını engeller ve toksinden eser bırakmaz.
Vücudu damar tıkanıklığına karşı korur böylece kalbin daha sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar.
Rahat bir şekilde nefes almayı sağlar bu nedenle astım ve bronşit hastalarına iyi gelebilir.
B2 içeriği sayesinde hafıza ve sinir sisteminin güçlenmesinine yardımcı olur.
İncir iyi bir lif kaynağıdır, zeytinyağı ise bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar böylece kilo vermeyi kolaylaştırır.
Tansiyonu ve kan basıncının düzenlenmesine destek olur.
İçerisinde yer alan Omega-3 ile Omega-6 vitaminleri sayesinde kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunur.
Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içerir. Böylece kemik ve dişlerin daha güçlü olmasını sağlar. Kuru incirin içerisinde yer alan protein, mineral ve vitaminler hücrelerin yenilenmesini sağlar.
Kansızlığı önlemeye yardımcı olur.
Zeytinyağlı incir kürü, daha sağlıklı olmayı sağlayarak vücudun zinde olmasını sağlar.
Bu kür sivilce ve aknelerin ortaya çıkmasını engeller. Kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur, yaşlanma belirtilerini yok eder ve sağlıklı bir cilde sahip olmayı sağlar.
Böbrek taşı oluşumunu önler. Eğer böbrek taşı var ise ortaya çıkan sancıları azaltarak taşın düşmesini kolay hale getirir.
ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?
300 gram kuru inciri yıkayın ardından süzülmesi için bekletin.
Daha sonra kuru incirleri, küçük parçalar ayırın.
500 mililitrelik temiz bir cam kavanozun içerisine kuru incirleri doldurun.
Her tarafına yayılacak şekilde üzerine saf zeytinyağı dökün.
Ardından kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
Bu şekilde 4 hafta boyunca bekletin.
Uzun süre boyunca beklemesi; tadının daha lezzetli, kıvamının ise yumuşak olmasını sağlar.
Bu kürü, sabahları aç karnına iki kaşık olacak şekilde tüketebilirsiniz.