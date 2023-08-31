Bu ikiliyi tek bir kapta bekletince ilaca dönüşüyor! Vücutta toksin bırakmıyor bağırsaklardaki kurtları döküyor...

Faydaları saymakla bitmeyen bu iki besinin bir araya gelerek oluşturduğu mucizevi etkilere inanamayacaksınız. Bağırsakları adeta saat gibi çalıştırarak kabızlık problemini ortadan kaldırıyor. Ortaya çıkan bu kür adeta bir şifa kaynağı ve vücutta toksinden eser bırakmıyor…

Giriş Tarihi: 31.08.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 17:04 PAYLAŞ ABONE OL

Zeytinyağı ve incir gibi iki şifalı besini bekletip oluşturduğunuz kür adeta ilaca niteliğinde. Zeytinyağlı incir kürü; potasyum, demir, kalsiyum, çinko, A, C, E ve K vitaminleri içerir. Bu kür sayesinde zeytinyağı ve kuru incirin faydalarını iki katına çıkarabilir.

İncir, lifli içeriği sayesinde bağırsakların hızlı hareket etmesini sağlar. Zeytinyağı da bağırsağın iç yüzeyinin yenilenmesine yardımcı olur böylece kabızlık problemini ortadan kaldırır. Sindirim sistemini düzenli bir şekilde çalıştırır. Lif oranı yüksek olduğu için kanser riskinin azalmasını sağlar. Vücuttaki toksinlerin artmasını engeller ve toksinden eser bırakmaz. Vücudu damar tıkanıklığına karşı korur böylece kalbin daha sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar.