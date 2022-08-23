Bu kanser türü tam 50 kat arttı! En büyük sebebine her gün maruz kalıyoruz...

DERİ KANSERİNE KİMLER YATKIN?

Deri kanserine çoğunlukla balıkçılar, çiftçiler, asfalt işçileri ile demir yolu çalışanları gibi açık alanlarda çalışanlar ve erkeklerde rastlandığına değinen Kutlubay, bu hastalığa yatkın olanların özelliklerini ise şöyle sıraladı:

"Açık tenliler, beyaz renkliler, renkli gözlüler, kızıl saçlılar, çillenenler ya da vücudunda çil sayısı fazla olanlar. Vücudunda 50'den fazla normal beni olanlar. Vücudunda düzensiz benleri olanlar. Kendisinde ya da ailesinde deri kanseri hikayesi olanlar. Çocuklukta ya da bebeklikte güneşe çok maruz kalanlar ya da çocuklukta ve bebeklikte 'bül' denen kabarcıklı güneş yanığına maruz kalanlar, güneş yanığı geçiren kişiler."

Kutlubay, D vitamini sentezi için güneşe ihtiyaç duyulduğunu ancak risk grubundakilerin güneşten mümkün olduğunca korunması gerektiğini söyledi.

Deri kanseri riski bulunanların 10.00 ile 16.00-17.00 arasında, dik geldiği saatlerde güneşten korunması gerektiğine dikkati çeken Kutlubay, "Şapka ve gözlük takacaklar, uzun kollu ve uzun paçalı şeyler giyecekler veya açıkta kalan yerlere en az 15-30 faktörlük güneş koruyucu sürecekler. Güneş koruyucu ortalama 4 saate kadar koruyor ama 4 saatten fazla kalacaksanız onu tekrarlamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kutlubay, avuç içi kadar bir derinin, dirsekten aşağı ön kolun ya da dizden aşağı alt bacağın 12.00 civarında yarım saat boyunca güneş görmesinin günlük D vitamini sentezi için yeteceğini dile getirdi.