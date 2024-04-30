Bu karakter özelliğine sahip kişiler Alzheimer’ yakalanmıyor! Beyni adeta dinç tutuyor...

Fiziksel egzersiz hem beyin kan akımını düzenlemekte hem de beyinde salgılanan doğal kimyasal maddelerin (nörotransmitter) dengeli salgılanmasını sağlayarak beyin sağlığına ve öğrenmeye olumlu etki etmektedir. Bunun yanı sıra beyni geliştirmek, beyin hücreleri arasında yeni bağlantılar oluşturmak, bu bağlantıların daha sağlam olmasını sağlamak ve beyinde yeni nöronlar oluşması için beyin egzersizleri yapmak önemlidir. Ayrıca, beyin egzersizleri yapanların hafıza problemlerinde gerileme sağlanabiliyor. Hatta demans başlangıcı veya orta derecede demans hastalarında beyin egzersizlerinin hastalığın gelişmesini ötelediği biliniyor. Beyin egzersizleri kişinin eğitimine, ilgi alanlarına göre bireysel olarak oluşturulmalıdır" diye konuştu.

"POZİTİF KARAKTERLİ VE SOSYAL OLMAK BEYNİ OLUMLU ETKİLİYOR" 80 yaş üstünde ve halen beyin olarak sağlıklı kişilerin bilim insanlarının ilgisini çektiğini ve yapılan çalışmalar sonucunda bu kişilerin yaşamları boyunca bazı ortak özellikleri olduğuna dikkat çekildiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Örneklere baktığımızda, bu kişilerin yaşamları boyunca fiziksel olarak aktif olduklarını görüyoruz. Yani bu kişiler düzenli olarak yürüyüş veya spor yapan, gün içerisinde uyanık oldukları saatlerin çoğunu hareket ederek geçiren kişiler. Ayrıca, bu kişilerin beyinlerini de aktif tuttukları gözlenmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça kişinin ileri yaşta beyin hastalıklarına yakalanma oranının düştüğü de birçok çalışma ile gösterilmiştir. Bu durumda beyni her yaşta aktif tutmak, yeni bilgiler öğrenmek önemlidir. 'İşleyen demir ışıldar' atasözü bu durum için uygundur. Bu kişilerin diğer bir ortak özellikleri de pozitif karakter yapısına sahip olmaları, diğer kişilerle iletişim halinde ve sosyal olmalarıdır. En önemlisi, bu kişilerin sağlıklı beslendikleri ve kilolu olmadıkları görülmüştür. Özetle, sağlıklı yaş alma sürecinin erken yaşlarda, hatta doğumdan itibaren sağlıklı bir yaşam biçimini benimseyerek olması idealdir. Her yaştaki kişi, sağlıksız yaşam biçimine son verip bu sürece girdiğinde faydalarını mutlaka görecektir" ifadelerini kullandı.