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Bu karışım ciğerdeki balgamı söküp atıyor! İşte öksürüğü bıçak gibi kesen doğal yöntem...

Geçmeyen bir öksürüğünüz varsa ilaca başvurmak yerine doğal yöntemler ile bu durumu tedavi edebilirsiniz. Hem sağlığınız için çok faydalı hem de balgam söktürücü özelliğe sahip. İşte kuru öksürüğü anında kesen doğal karışım…

Giriş Tarihi: 31.12.2022 16:16
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Bu karışım ciğerdeki balgamı söküp atıyor! İşte öksürüğü bıçak gibi kesen doğal yöntem...

Eğer geçmeyen bir kuru öksürüğünüz var ise bu doğal karışım tam size göre! Balgam söktürücü özelliği sayesinde vücudunuz şifa bulacak. Geceleri uyutmayan öksürüğü anında kesen bu içecek hem çok pratik hem de şifa deposu. Fakat bu karışımı kullanmadan önce mutlaka doktora başvurun.

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı sadece tadı güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda soğuk algınlığı ve öksürüğün tedavisinde de yardımcı olur.

Çay, akan ve akan burnun kurumasına yardımcı olur, böylece balgamın solunum yolundan atılmasına yardımcı olur. Zencefilin çeşitli sağlık yararları arasında, soğuk algınlığını yatıştırması ve iyileşme sürecini hızlandırması bilinmektedir.

SARIMSAK YİYİN

Birkaç diş sarımsağı yağda soteleyin ve sıcakken tüketin. Bu acı bir karışım olabilir, ancak soğuk algınlığı ve öksürük için harika bir yatıştırıcı etkiye sahiptir.

C VİTAMİNİ TÜKETİN

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak sağlığınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından biraz rahatlama sağlayabilir. Limon, portakal ve greyfurt gibi C vitamini yönünden zengin besinlerin alınması oldukça etkilidir.


BALGAM SÖKTÜRÜCÜ KARIŞIM

İlk olarak limonları ince ince dilimleyin ardından bal hariç tüm malzemeleri kaynayan suyun içerisine ekleyip güzelce karıştırın. 1-2 dakika kadar karışımı kaynatın. Sonra 15 dakika demlenmesini sağlayın.

Son olarak karışımı güzelce süzün ve soğumaya bırakın. En son üzerine balı ekleyip karıştırın. Bu karışımı, her gün, günde 3 kez birer yemek kaşığı kadar tüketmeli, aşırıya kaçmamalısınız. Tok karnına tüketmeniz önemli.

MALZEMELER:

  • 1 yemek kaşığı keten tohumu
  • 1 yemek kaşığı hatmi kökü
  • 1 yemek kaşığı adaçayı
  • 1 limon
  • 250 mililitre su
  • 250 gram esmer şeker ya da/4-5 yemek kaşığı bal
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