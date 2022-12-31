Bu karışım ciğerdeki balgamı söküp atıyor! İşte öksürüğü bıçak gibi kesen doğal yöntem...

Eğer geçmeyen bir kuru öksürüğünüz var ise bu doğal karışım tam size göre! Balgam söktürücü özelliği sayesinde vücudunuz şifa bulacak. Geceleri uyutmayan öksürüğü anında kesen bu içecek hem çok pratik hem de şifa deposu. Fakat bu karışımı kullanmadan önce mutlaka doktora başvurun.