Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Bu karışım Çin tıbbının mucizesi! Birkaç haftada tüm hücreleri yeniliyor: Sadece iki malzeme...

Bu karışım Çin tıbbının mucizesi! Birkaç haftada tüm hücreleri yeniliyor: Sadece iki malzeme...

Doğal beslenmenin etkisi, sıklıkla dile getirilen önemli konuların başında geliyor. Aynı zamanda vücudunuzun yenileme kapasitesini de büyük oranda artıran bazı besinleri bir arada tüketmenin en iyi yollarından biri; lezzetli karışımlar ortaya çıkarır. 3 aylık süre içerisinde vücudu yenileme gücüne sahip bir karışım ise etkili sonuçlar ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 16:52
ABONE OL
Bu karışım Çin tıbbının mucizesi! Birkaç haftada tüm hücreleri yeniliyor: Sadece iki malzeme...

Serbest radikallerle birlikte hücrelerin yapısında oluşan negatif değişimi ortadan kaldırmanın yöntemi; aslında bazı besinleri doğru şekilde tüketmekten geçiyor. Bu karışım tarifi ise; tehlikeli yapıya sahip hücrelerin ortadan kaldırılmasının ve büyümelerini engelliyor. Geleneksel Çin tıbbında da sıklıkla tüketilen bu besinler, bu karışımda oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Fakat öncelikle tüm bu besinleri tüketmeden önce mutlaka uzman doktora danışmanız gerekiyor. İşte o tarif…

Malzemeler:

  • Bir pancar
  • İki havuç
  • Bir elma

Karışımı:

Kabuğu yıkayın, soyun, parçalara ayırın ve bir meyve sıkacağı içine koyun, suyu hemen için. Daha ferahlatıcı bir tat için limon veya limon ekleyebilirsiniz.

HANGİ HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİDİR?

  1. Kanser hücrelerinin gelişiminin önler.
  2. Karaciğer, böbrek, pankreas hastalıklarının önlenmesine ve ülserlerin tedavisine de yardımcı olacaktır.
  3. Akciğerlere iyi gelir, kalp hastalıklarını ve yüksek tansiyonu önler.
  4. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  5. Yorgunluğa ve kuru gözlere yardımcı olur.
  6. Ağır fiziksel efor, antrenman sonrası kas ağrısını ortadan kaldırır.
  7. Toksinleri giderir, bağırsak fonksiyonunu iyileştirir. Cilt sağlıklı ve parlak hale gelir.
  8. Ağız kokusunu ortadan kaldırır.
  9. Adet ağrısını azaltır.
  10. Alerjisi olanlar için faydalıdır.
  11. Fazladan kilo vermeniz gerekiyorsa çok etkilidir!
SON DAKİKA SON DAKİKA