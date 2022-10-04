Bu karışım Çin tıbbının mucizesi! Birkaç haftada tüm hücreleri yeniliyor: Sadece iki malzeme...

Serbest radikallerle birlikte hücrelerin yapısında oluşan negatif değişimi ortadan kaldırmanın yöntemi; aslında bazı besinleri doğru şekilde tüketmekten geçiyor. Bu karışım tarifi ise; tehlikeli yapıya sahip hücrelerin ortadan kaldırılmasının ve büyümelerini engelliyor. Geleneksel Çin tıbbında da sıklıkla tüketilen bu besinler, bu karışımda oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Fakat öncelikle tüm bu besinleri tüketmeden önce mutlaka uzman doktora danışmanız gerekiyor. İşte o tarif…