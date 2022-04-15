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Bu kürle 3 günde 3 kilo verebilirsiniz! Günde 1 bardak tüketirseniz…

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler kilo alımına neden olduğu gibi vücutta ödem oluşmasının da ana sebebi. Bu mucizevi kürü düzenli olarak uygulayarak ideal kilonuza kolaylıkla ulaşacaksınız!

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Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:00
Bu kürle 3 günde 3 kilo verebilirsiniz! Günde 1 bardak tüketirseniz…

Kilo verme sürecinde iseniz ya da diyet yapmaya karar verdiyseniz bu tarif tam size göre. Günde 1 bardak tüketeceğiniz bu kür sayesinde hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflayacaksınız. İşte tüm detaylar…

MAYDANOZ KÜRÜNÜN YARARLARI

Kilo vermek isteyenlerin kurtarıcısı maydanozlu limon kürü aynı zamanda sağlık açısından da çok faydalıdır. İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücutta bulunan ödemin kolayca atılmasını sağlar.

İçeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu pek çok maddeyi barındırır. Bu sayede metabolizmanın da hızlanmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur.

Kürün içinde bulunan limon, bağırsakların temizlenmesinde önemli bir rol oynar. Zararlı maddelerden arınan bağırsaklar daha sağlıklı ve düzgün çalışmaya başlar. Maydanoz ise antioksidan özelliğiyle zararlı bakterinlerin vücuttan kolaylıkla atılmasını sağlar. Bu iki gıdanın bileşimi doğal bir iltihap kurutucu etki yaratmaktadır.

Bu kürü düzenli tüketirseniz kolesterol seviyenizdeki olumlu değişikleri de göreceksiniz. Bu sayede ileride oluşan ya da var olan kalp-damar hastalıklarının da önüne geçebilirsiniz.

LİMONLU MAYDANOZ KÜRÜ TARİFİ

Evde bulunan 3 malzemeyle hazırlayacağınız bu tarifin yapımı oldukça kolay ve hızlıdır.

Malzemeler

1 fincan limon suyu

1 demet maydanoz

1 bardak su

Yapımı

Önceden yıkayıp temizlediğiniz maydanozları, limon suyunu ve bir bardak suyu blendırdan geçirin. Akıcı ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karışmalarına izin verin. Ardından bu karışımı bir bardağın içerisine koyarak tüketin. Eğer daha sonra tüketmek için hazırlıyorsanız buzdolabında saklayın ve içmeden önce karışırın.

ZAYIFLATAN MAYDANOZ KÜRÜ

Hemen her diyet listesinde bulunan limon ve maydanoz diyetisyenler tarafından da sıkça öneriliyor. Yağ yakıcı özelliğiyle bilinen limon, kurtulmak istediğiniz kiloları kolayca vermenizi sağlayacak. Maydanoz ise antioksidan etkisiyle ödem atmak konusunda çok etkilidir. Bu iki besini bir arada tüketmek metabolizmanızı hızlandıracak, kilo verme sürecini kolaylaştıracaktır. 3 gün düzenli olarak tüketildiğinde 3 kilo kadar vermenizi sağlayacak bu kürü, mide rahatsızlığı bulunan veya ilaç kullanan kişilerin önce doktoruna danışarak tüketmesi tavsiye edilmektedir.

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