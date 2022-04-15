Bu kürle 3 günde 3 kilo verebilirsiniz! Günde 1 bardak tüketirseniz…

Kürün içinde bulunan limon, bağırsakların temizlenmesinde önemli bir rol oynar. Zararlı maddelerden arınan bağırsaklar daha sağlıklı ve düzgün çalışmaya başlar. Maydanoz ise antioksidan özelliğiyle zararlı bakterinlerin vücuttan kolaylıkla atılmasını sağlar. Bu iki gıdanın bileşimi doğal bir iltihap kurutucu etki yaratmaktadır.

Bu kürü düzenli tüketirseniz kolesterol seviyenizdeki olumlu değişikleri de göreceksiniz. Bu sayede ileride oluşan ya da var olan kalp-damar hastalıklarının da önüne geçebilirsiniz.